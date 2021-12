Bon, Adam Levine ne s’est pas fait tatouer le visage finalement

Adam Levine, coach à The Voice et leader du groupe responsable pour un très médiocre show de la mi-temps du Super Bowl, s'est fait un faux tatouage à la figure et on y a cru.

Le chanteur s’est pointé sur le tapis rouge d’un événement à Miami, mercredi soir, avec une énorme rose tatouée sur le côté droit de sa tronche.

📸| Adam Levine via Behati prinsloo's instagram stories pic.twitter.com/roCYbbWuzF — Adam Levine Pics (@picsadamlevine) December 1, 2021

Ce n’est pas clair si la rose est une référence à Calirosa, une tequila qu’il a lancée plus tôt cette année avec son épouse Behati Prinsloo.

Le corps du «Sexiest man alive de 2013 selon le magazine People» est tellement plein de tatouages qu’on peut dire que ce n’est qu’une question de temps avant que l’homme de 42 ans se fasse encrer au nord du cou.

Maintenant qu’il s'est fait un faux tatouage comme un jeune rappeur, est-ce qu’on peut s’attendre à ce que Levine sorte un mixtape sur Soundcloud dans les prochains jours? Malheureusement, ça ne serait pas si étonnant...

