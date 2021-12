[QUIZ] Service à la clientèle: découvre quel type de client tu es

Quiz

Je répète une fois de plus en mimant des animaux pour me faire comprendre… et pour faire rire mes collègues.

Je m’excuse et la prochaine fois, je me ferai livrer la commande directement chez moi pour être plus efficace.

réponds que ce n'est pas grave: vous irez manger ailleurs. De toute façon, tu avais prévu un plan B et C, au cas où!

Je m’excuse sur le coup et je lui réponds en anglais. Je suis bilingue, alors ça ne me dérange pas du tout. Ça me permet de pratiquer!

Je lui demande de me servir en français en lui expliquant amicalement que c’est la langue dans laquelle je suis le plus à l’aise et que je ne parle pas un mot anglais.

Je lui souris et je l’encourage. Après tout, on a tous commencé quelque part!

pointilleux

veut plaire

relax

pressé

Tu es le client ultra pointilleux. Tu n’en manques pas une! Soucieux du détail, tu n’es pas du genre à dépenser ton argent n’importe comment, alors tu souhaites investir chaque dollar intelligemment. Comme client, tu aimes que les choses soient bien faites, que le prix payé soit juste et surtout, que le service soit à la hauteur. En gros, tu sais ce que tu veux! Un conseil: Garde l’esprit ouvert. Après tout, les employés de magasin sont des êtres humains, tout comme toi! Certains sont en apprentissage et font des efforts: c’est ça, l’important. Et dans tous les cas, si tu veux être servi en français, c’est ton droit, alors sers-toi de ta langue et ne te gêne surtout pas!

Tu es le client qui veut plaire à tout prix. Bien paraître, ta devise! Ta plus grande crainte? Déplaire à quelqu’un, que ce soit le commis d’épicerie ou ta cousine. Tu fais des pieds et des mains pour rendre les autres heureux, et quand tu magasines, c’est pareil: tu préfères acheter plutôt que de dire au vendeur que le pantalon qu’il te propose n’est pas à ton goût. Un conseil: si tu n’es pas satisfait, n’hésite pas à faire valoir tes droits de consommateur lors du service. Par exemple, sers-toi de ta langue pour demander à te faire servir en français. Il n’y a pas à être gêné de ça!

Tu es le client bien relax. Rien ne t’énerve, «Hakuna matata»! Pour toi, il n’y a jamais de problème. Ton plat préféré n’est plus sur le menu? Pas grave, tu essaieras autre chose! Les prix ont augmenté de 20 % au garage cette année? Pas de problème, tu as assez d’argent dans ton compte d’épargne! Un conseil: avant d’accepter quelque chose qui te rend mal à l’aise, assure-toi quand même que le produit ou le service te convient. Par exemple, si tu préfères avoir un service en français, sers-toi de ta langue et manifeste-le. C’est ton droit, après tout!

Tu es le client pressé. Pas le temps de niaiser, tu as une entreprise à gérer! Magasiner, c’est ton sport préféré, et pour toi, pas question de passer des heures à comparer les prix et les menus de resto. Tu veux être servi rapidement, efficacement et surtout, sans perdre du temps ou de l’argent. Un conseil: sois quand même conciliant avec les employés des magasins. Ils n’ont pas tous le même horaire que toi! Certains apprennent leur travail, et peut-être même le français, et se servent de ta transaction pour se pratiquer. Encourage-les!