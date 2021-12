Une Casse-Noisette de Playboy ultra sexy se fait mettre à la porte d'un centre commercial

Un modèle de Playboy s'est fait mettre à la porte d’un centre commercial parce qu’elle y distribuait des noix déguisées en Casse-Noisette ultra sexy pour souligner la fin du No Nut November.

C'est que Francia James avait poussé le «sexy» assez loin: elle s’est tout simplement pointé le bout du nez dans un centre commercial ne portant que des petites culottes et de la peinture sur le corps.

En effet: la mannequin a réussi à recréer le mythique personnage de Casse-Noisette en utilisant quelques bijoux pour couvrir ses mamelons et beaucoup de peinture pour couvrir le reste. Elle souhaitait ainsi encourager les hommes dans leur défi du No Nut November (un défi axé sur l'abstinence, dans lequel les participants se prive de masturbation et d'orgasme pendant le mois de novembre) en leur donnant des noix.

Assez concept merci!

Ce petit stunt a beaucoup plu aux hommes dans la vidéo qui n’ont pas hésité à approcher la modèle Playboy pour prendre une noix qui se trouvait dans ses mains.

«Bonjour messieurs, voulez-vous des noix? Attention c’est le No Nut November», dit-elle.

«J’ai déjà échoué», répond un des hommes se tenant devant elle.

Mais la tenue (ou l'absence de tenue) de Francia lui a finalement valu d’être expulsée du centre commercial. Elle s'est fait poliement montrer la porte par un agent de sécurité.

Avec tout le travail de l’artiste derrière ce costume, on l’aurait laissé continuer un peu.

