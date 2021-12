Ils sont resté coincés dans un IKEA pour la nuit à cause d'une tempête

Vous avez toujours secrètement rêvé de passer la nuit dans un magasin IKEA? Eh bien, pour une trentaine de Danois piégés par une tempête de neige, ce rêve est devenu réalité dans la nuit de mercredi à jeudi. Les campeurs ont même eu droit à une collation typiquement suédoise.

• À lire aussi: Les gens de Québec seraient les plus stressés au monde quand vient le temps d'assembler un meuble IKEA

• À lire aussi: Martin Matte a de la misère à assembler un meuble IKEA et ça fait très Les Beaux Malaises

«En fin d’après-midi, le vent a commencé à souffler très fort, les transports publics se sont arrêtés et rapidement il est devenu impossible de conduire sur les routes», a expliqué jeudi à l’AFP Peter Elmose, le directeur du magasin d’Aalborg, dans l’ouest du Danemark.

«C’était trop dangereux d’aller dehors et on ne pouvait pas faire prendre ces risques à nos collaborateurs et puis comme il restait six clients, on les a invités aussi», a-t-il dit.

Collations, chocolat chaud et film de Noël

S’en est suivie une copieuse collation de Noël dans la cantine du personnel, avec petits pains suédois à la cannelle, chocolat chaud et chips. Comme si ce n'était pas déjà assez formidable, ils ont pu déguster le tout devant un téléfilm de Noël, avant la retransmission du match de foot Liverpool-Everton.

«C’était vraiment une soirée agréable, on a profité de la compagnie des uns des autres», a dit M. Elmose.

AFP

À 23 h, il a proposé à tous de se trouver un lit dans l’espace d’exposition du magasin.

«Tout le monde a fait une nuit complète, nos matelas sont bons», s’est-il amusé.

• À lire aussi: 61 clients et employés d’un pub sont restés coincés dans celui-ci pendant 3 jours à cause d’une tempête de neige

Un peu avant 7h, il a réveillé les campeurs, qui ont profité d’un petit déjeuner avant de repartir.

«Une sacrée expérience»

«Dormir là a été une sacrée expérience. Nous aimerions réessayer», a avoué l’un des clients, Erik Bangsgaard, à la télévision TV2.

Pour Michelle Barrett, «ça a toujours été un rêve d’avoir IKEA pour soi tout seul».

AFP

La jeune femme, vendeuse dans un magasin voisin, avait, avec une collègue, frappé à la porte de la chaîne suédoise pour demander le gite.

À 10h, à l’ouverture du magasin, tous les draps avaient été changés et l’enseigne reprenait une activité normale.

Pas facile de voir d’autres personnes vivre son rêve!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s