Concours: gagnez une fin de semaine pour deux à l’Hôtel de Glace et au Bora Parc

Noël arrive à grand pas et le Sac de chips a décidé de vous gâter.

Du 6 au 10 décembre 2021, on organise un grand concours avec un prix d’une valeur de plus de 1000$ à gagner.

OUI OUI.

Envie d’un week-end chaud-froid dans la belle Capitale nationale? Rendez-vous sur notre compte Instagram!

Le grand prix comprend un week-end pour deux à l’hôtel: une première dans l’unique Hôtel de Glace en Amérique et la suivante bien au chaud à l’Hôtel Valcartier, en plus des entrées pour le Bora Parc, superbe parc aquatique intérieur où lâcher son fou en plein hiver.

Du chaud, du froid, du confort, du magique et du fun dans l’eau. Tout ça dans la superbe région de la Capitale-Nationale. Quoi demander de plus?

À noter que nous ferons également tirer cinq (5) paires de boules de Noël exclusives du Sac de chips parmi les participants au concours.

Elles sont assez cute:

Toutes les informations pour participer se trouvent dans la publication Instagram suivante. Assurez-vous de cliquer et de vous rendre sur notre compte!

Voici les détails pour participer:

1. Abonnez-vous au @lesacdechips

2. Aimez cette publication (ci-haut)

3. Identifiez en commentaire la personne avec qui vous partageriez cette fin de semaine chaud-froid de rêve

4. En option, n’hésitez pas à partager cette publication en story!

Le concours se termine vendredi 10 décembre 2021 à 17h. Les gagnants seront annoncés lundi 13 décembre 2021.

*La fin de semaine en question aura lieu du 4 au 6 février 2022.

Ce concours n’est pas affilié avec Instagram.

Pour en savoir plus sur tous les aspects du grand prix:

L’hôtel de glace

Avec ses voûtes de neige majestueuses, ses sculptures de glace et ses chambres à faire rêver, l’unique Hôtel de Glace en Amérique se métamorphose chaque hiver pour vous en mettre plein la vue. Laissez-vous transporter par la féérie de cette œuvre d’art éphémère et offrez-vous une expérience hivernale inoubliable. L'Hôtel de Glace vous accueille le temps d'une nuitée pour vous faire vivre une aventure nordique grand luxe.

L’Hôtel Valcartier

L'aménagement de l'hôtel 4 étoiles et de ses 153 chambres et suites a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des familles sans aucun compromis sur l'élégance et la modernité. Plusieurs mesures d'hygiène ont été mises en place dans le but d'accueillir les clients dans un milieu sécuritaire.

Le Bora Parc

Le Bora Parc offre plus de 102 000 pieds carrés de plaisirs d'été diversifiés, avec une grande piscine à vagues, plus de 14 glissades d'eau, une piscine familiale avec jeux d'eau, une rivière d'aventure multiactivités, une vague de surf double et un restaurant-terrasse. Le parc aquatique intérieur unique au Québec est évidemment ouvert beau temps, mauvais temps.

