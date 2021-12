Dany Turcotte revient comme fou du roi pour un soir et les gens ont des choses à dire

Dimanche, pour la dernière émission de Tout le monde en parle de 2021, Dany Turcotte a effectué un grand retour dans son siège de fou du roi, à la surprise générale.

Celui qui a été fou du roi pendant 17 ans a en effet repris son siège, qu'il avait laissé vacant en février, le temps d'une soirée en direct.

C'est sous un tonnerre d'applaudissements de la part du public et des invités déjà sur place que l'humoriste et animateur a fait son arrivée dans le studio 42.

Dany Turcotte a expliqué qu'il avait accepté de revenir comme fou du roi invité parce qu'il s'ennuyait de son ami de longue date, Guy A Lepage, mais aussi pour remercier le public.



«Je voulais remercier d'abord les gens qui chaque jour, partout, dans les commerces et sur la rue, me remercient et me disent qu'ils s'ennuient de moi. Je voulais leur dire que je vais bien et que je suis toujours bien avec ma décision», a-t-il lancé. Il a aussi souligné le retour du public dans le studio. «Ce n'est plus un salon mortuaire ici!»

«C’est un honneur pour moi d’être le bouche-trou de mon propre trou» -@danyturcotte #TLMEP pic.twitter.com/tLdFAIqtnO — Tout le monde en parle (@OFF_TLMEP) December 6, 2021

Un Dany très en forme

On a senti le fou du roi très en forme et serein et ce, dès la première entrevue de la soirée avec Louis Morrissette, Antoine Bertrand, François Arnaud et Patrice Robitaille, venus parler de leur nouveau film Au revoir le bonheur.

Tout comme le public en studio, Guy A Lepage semblait très heureux de retrouver temporairement son fidèle collaborateur et ami.





Les gens réagissent à la surprise

Ce n'était pas que Guy A Lepage qui était emballé de retrouver Dany, mais les téléspectateurs également. En effet, ceux-ci ont été nombreux sur les réseaux sociaux à souligner à quel point ils étaient heureux de le retrouver.

Voici quelques commentaires recueillis sur Twitter:

@danyturcotte J'ai les larmes aux yeux de vous voir à #TLMEP . — Micbeline Guertin (@micbeline) December 6, 2021

Oh, Dany... c'est la surprise de la dernière #tlmep de 2021.

Belle visite. — aм│qc (@am_qc) December 6, 2021

Voir @danyturcotte revenir comme fou du roi à #TLMEP par choix, sans pression, sans retenue, avec le sourire, ça met le sourire au visage et c’est fort sympathique! 🥰 — Martin B. (@bibiz94) December 6, 2021

Très émouvant de revoir Dany Turcotte à Tout le monde en parle! @OFF_TLMEP @danyturcotte #TLMEP — Marilyne Levesque (@MarilyneLevesqu) December 6, 2021

AHHHHH !!! Mercccci ! De ce cadeau ! Le VRAI fou du Roi ! #tlmep — Martin S. (@Cu_ri_eux) December 6, 2021

Même son de cloche sur Instagram, alors que les commentaires positifs s'accumulent sous la photo de Dany publiée par l'équipe de Tout le monde en parle:





