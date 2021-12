Alexandre Champagne prend le contrôle de la page Facebook de «Trois fois par jour» et écrit plusieurs messages délirants

Les insomniaques abonnés à la page Facebook de «Trois fois par jour» en ont eu pour leur argent dans la nuit de lundi à mardi.

Alexandre Champagne, qui avait lancé le projet culinaire en compagnie de Marilou alors qu’ils étaient amoureux, s’était retiré du projet à la suite de leur rupture.

Mais semble-t-il que la fin de leur relation ne se soit pas répercutée sur la page Facebook de leur entreprise parce que Champagne a réalisé qu’il en possédait toujours les droits d’administrateur.

Taquin, l’ex-humoriste s’est amusé à publier de nombreux messages hauts en couleur.



Tout a commencé vers minuit, quand Alexandre a annoncé avoir pris le contrôle de la page Facebook.

«Je demande une rançon. J'veux genre deux bûches, pis la banderole de porte-parole d'Aliments Québec», a blagué Champagne.

Salut c'est Alexandre. C'est juste pour vous dire que Mari m'a toujours pas enlevé les accès comme administrateur de la... Publié par Trois fois par jour sur Lundi 6 décembre 2021



Dans les commentaires sous cette publication, il a aussi raconté une anecdote impliquant sa fille Jeanne qui voulait faire une recette de Ricardo au lieu de celle de sa maman Marilou.



Capture d'écran / Facebook Trois fois par jour



Celui qui oeuvre dorénavant au sein de Le CIEL (Le Centre pour l’Intelligence Émotionnelle en ligne) a également répondu avec humour à de très nombreux internautes qui ont joué le jeu avec lui.

Champagne a de plus pris l’initiative de remplacer les images de profil et de couverture de la page Facebook de la compagnie de Marilou par des photos de Soeur Angéle et de Ricardo, respectivement.

Capture d'écran / Facebook Trois fois par jour

Capture d'écran / Facebook Trois fois par jour





Et finalement, ce mardi matin, Alexandre a dévoilé «des faits aléatoires sur Trois fois par jour qui n'ont jamais été révélés au grand public».

Le plus drôle est certainement: «- À la base, Marilou et Ricardo étaient la même personne mais le Québec n'était pas prêt pour le monstre culinaire qu'était MARDO.»

Les autres, on vous les laisse découvrir ci-dessous:

Eille c'est vrai, j'ai oublié qu'elle avait les enfants ce matin jusqu'à genre 9:30. Voici donc des faits aléatoires... Publié par Trois fois par jour sur Mardi 7 décembre 2021



Au moment de publier cet article, on croyait que Marilou n’avait pas encore réagi, mais dans les commentaires de la dernière publication, on a remarqué ce message.

Capture d'écran / Facebook Trois fois par jour

Capture d'écran / Facebook Trois fois par jour

Donc, oui, Marilou est courant.



Et non, on ne sait pas si elle est contente ou pas. Mais on surveille ça!



(Évidemment, tout ça pourrait très bien être organisé avec le gars des vues. Mais c’est pas grave. C’est drôle, ça fait sourire, et ça ne fait de mal à personne...)

