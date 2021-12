Sandra Bullock et Ryan Reynolds ont eu un petit problème en tournant une scène de nu ensemble

Sandra Bullock évoque un drôle de problème avec Ryan Reynolds dans une scène de nu dans le film La Proposition.

L’actrice américaine a mentionné cette mésaventure sur le podcast About Last Night d’Adam Ray.

Sandra Bullock s’est rappelée d’un problème malencontreux qu’elle a eu avec Ryan Reynolds alors qu’ils tournaient une scène de nu pour le film La Proposition.

L’actrice américaine a confié que malgré cet incident, son collègue canadien était resté très «cool».

Elle a confié sur le podcast About Last Night d’Adam Ray: «On devait faire cette scène de nu et Ryan et moi on portait des choses, couleur peau, sur nos parties intimes. Mes cheveux sont stratégiquement placés et son petit – enfin pas petit !! Enfin quoi qu’il y ait là dedans, je n’ai rien vu car c’était protégé».

La star du film Gravity a ensuite raconté que son compère de film devait se tenir allongé sur le dos avec les genoux levés mais cette position en a dévoilé un peu trop.

Elle a expliqué: «J’entends Anne Fletcher [réalisatrice] dire alors que l’on est dans le noir, "Ryan, on voit ton paquet!" Et là je me dis, "Oh mon Dieu!" Car tu as envie de regarder mais je me disais de ne pas le faire».

Concernant la réaction de Ryan, elle a ajouté: «Il était juste tellement cool. Imperturbable, il était juste imperturbable».

