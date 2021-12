12 chansons qui nous sont restées dans là tête à cause de TikTok en 2021

À cause de la pandémie, plusieurs personnes qui ne croyaient jamais utiliser le réseau social TikTok ont fini par passer plus de temps qu'elles ne le souhaitent sur l’application.

Là-dessus, tout le monde utilise les mêmes musiques et les mêmes sons. Ça reste donc la tête assez facilement.

Voici 12 de ces vers d’oreille qui ont rendu notre 2021 plus (ou moins) tolérable:

Meet Me at our Spot - The Anxiety

Habituée au succès dès un très jeune âge, Willow Smith et son collègue Tyler Cole récidivent avec ce cri du cœur qui a donné le goût de crier les paroles à des millions d’internautes. Comme plusieurs chansons TikTok, elle est souvent accompagnée d’une danse gênante.

Oh No! - Kreepa

Cette chanson parue en 2019 provient d’un échantillon de la pièce Remember (Walking In The Sand) du girl-group The Shangri-Las, datant de 1964. L’extrait est généralement jumelé à une vidéo de quelqu’un qui bêche de façon spectaculaire ou tout autre échec triste.

Stay - The Kid Laroi et Justin Bieber

Peu de temps après être devenue virale sur Tik Tok, cette pièce du rappeur Australien The Kid Laroi et de Justin Bieber s’est hissée au sommet des palmarès de 20 pays. Beaucoup de son succès est dû à une impressionnante vidéo de drône de l’utilisateur Totouchanemu qui a été vue plus de 314 millions de fois.

Twinkle Song - Miley Cyrus

Le monde est un endroit étrange et parfois compliqué. Heureusement, il existe une chanson pour exprimer notre sentiment face aux incompréhensions de la vie de tous les jours.

Slipping Through my Fingers - Meryl Streep et Amanda Seyfried

Peu d’artistes ont eu une meilleure année 2021 que le groupe pop suédois ABBA. En plus de sortir son premier nouvel album depuis 30 ans, le quatuor s’est aussi fait découvrir par une toute nouvelle génération via TikTok. Étonnamment, beaucoup de leur succès est dû à une reprise d’une de leurs chansons chantée par les actrices Meryl Streep et Amanda Seyfried dans la comédie musicale Mamma Mia!.

Buss It - Erica Banks

@gjuanita TIKTOK TOOK MY VIDEO DOWN AT 800K 😡 i have more tho 😂 ♬ Buss It - Erica Banks

Cette pièce qui échantillonne un classique de Nelly est devenue virale grâce au Buss It Challenge, un défi qui consiste à montrer un avant-après de quelqu’un qui s’arrange pour sortir.

Bites The Dust (Drill Sensei Mashup) - MizOrMac

Un type de chanson qui rayonne particulièrement sur TikTok est le mashup (oui oui, comme en 2009). Un mashup qui a vraiment fait bouger le cou des internautes est Bites the Dust de MizOrMac et Queen, réimaginé par Drill Sensei.

Astronaut in the Ocean - Masked Wolf

Ce n’est pas parce qu’une chanson nous reste dans la tête qu’elle est nécessairement bonne. Ce hit du rappeur australien (oui, le deuxième sur cette liste) est paru pour la première fois en 2019, et ensuite en janvier 2021. À travers les diverses plateformes, la chanson a été écoutée plus d’un milliard de fois.

Build a Bitch - Bella Poarch

D’abord une TikTokeuse, Mme Poarch est ensuite devenue chanteuse et a produit une chanson que d'autres TikTokeuses ont utilisée dans leurs vidéos. Tout est dans tout.

good 4 u - Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo a eu une pas pire année. La star de Disney s’est d'abord fait connaître sur TikTok avec Driver’s License, avant de faire paraître good 4 u, une pièce qui ressemble étrangement à Misery Business de Paramore.

Classic - MKTO

Cette chanson de 2013, qui n’avait rien d’un classique, est revenue sur le radar de plusieurs avec TikTok. Et ce, malgré une référence à Michael Jackson qui fait l’amour. Oups.

Still Falling for You - Ellie Goulding

Cette chanson parue en 2016 sur la bande sonore du film Bridget Jones’s Baby sera dorénavant associée à couch guy, une vidéo dans laquelle une fille vient rejoindre son copain, mais celui-ci n’est visiblement pas enchanté de la voir. And just like that...

Vacation - Dirty Heads

Oui, on a compris, vous aimez votre job.

