Adele: son équipe lui a interdit d'aller sur Instagram

La star a admis que son mot de passe lui a été retiré après qu'elle ait posté une photo d'elle en bikini.

La chanteuse a effectivement évoqué une photo d'elle qui la montrait dans un haut de bikini au carnaval de Notting Hill en 2020, expliquant que son équipe n'avait pas apprécié ce partage.

Elle a déclaré à NikkieTutorials: «Pendant la pandémie, mon équipe m'a laissé avoir mon mot de passe. Avant ça, je n'avais pas accès à mes réseaux sociaux. Ils avaient peur que je boive un peu trop, que je fasse une bêtise. Et un jour, j'ai posté une photo que beaucoup de gens connaissent. C'est la seule photo que j'ai posté de moi-même. Après ça, ils ont repris mon mot de passe.»

Par ailleurs, la chanteuse a récemment avoué qu'elle adorerait rencontrer Dwayne Johnson.

La star anglaise a confié que l'acteur et lutteur est la star qu'elle aimerait le plus rencontrer, ajoutant qu'elle a failli tomber de sa chaise lorsqu'elle a reçu un bouquet de fleurs de sa part en guise d'excuses quand il n'a pas pu se libérer pour l'émission One Night Only.

S'exprimant sur la chaîne YouTube de NikkieTutorials, l'interprète de Easy On Me a déclaré: «Je n'ai jamais rencontré The Rock et je pleurerais si je le rencontrais. J'étais une grande fan de lui quand j'étais petite. Il m'a envoyé des fleurs quand sa femme et lui n'ont pas pu assister à mon émission et j'ai failli tombé de ma chaise!»

Adele a toutefois insisté sur le fait qu'elle n'a pas le béguin pour la star.

