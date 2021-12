Sur TikTok, des vidéos impressionnantes montrent à quel point une éruption volcanique peut être terrifiante

On n’est pas habitués à ça au Québec, mais parmi les phénomènes naturels les plus destructeurs, les éruptions volcaniques occupent certainement une des premières places.

La carte ci-dessous le montre bien: le Québec est l’un des endroits au monde les plus éloignés de tout volcan.

Il est donc tout à fait normal que nous ne connaissions pas la réalité des gens qui sont souvent confrontés à des éruptions volcaniques, comme par exemple dans la «ceinture de feu», l’alignement de volcans qui borde l’océan Pacifique de tous les côtés sauf au sud.



Attention, cela ne veut pas dire que le Québec est totalement épargné par les conséquences des éruptions.

On se souvient que l’entrée en activité de l'Eyjafjöll, en 2010 en Islande, avait eu des répercussions jusque ici à cause, notamment, de la dispersion du nuage de cendre et de poussière engendré par l’éruption.





Les habitants de l’Indonésie, le pays qui abrite le plus de volcans actifs au monde, sont donc nécessairement confrontés plus souvent à cette terrifiante réalité, même si cela ne veut pas dire qu’ils sont sereins à cette idée.

Récemment, l’éruption du mont Semeru a surpris les habitants du village de Curahkobokan.

Ceux-ci ont tout de même pris le temps, avant de se sauver, de filmer quelques scènes impressionnantes qu’ils ont téléversées sur TikTok.



Voici le volcan qui sort de son sommeil:

Le monstrueux nuage de fumée grise menace le village et sème la panique.

Des coulées de boue traversent le village, détruisant plusieurs résidences au passage.

Et comme si ce n’était pas assez, une tempête de cendre volcanique vient conclure le tout.

Évidemment, cela aurait pu être pire si le village avait été enseveli sous la lave, mais l’incident de la fin de semaine dernière ne s’est pas produit sans heurts.

14 personnes sont décédées, des dizaines d’autres ont été blessées et le bilan n’est pas encore final.



Les efforts pour venir en aide aux sinistrés sont de plus avérés périlleux en raison de la fumée suffocante, d’une panne de courant généralisée et des averses de pluie abondante.

