Un professeur de Californie devient viral grâce à ses talents de danseur

Un professeur de Californie est devenu une vedette sur TikTok après qu’une collègue eut publié une vidéo de lui qui danse avec ses élèves.

Austin Lemay s’est joint à un groupe d’élèves en dansant le «jerk» un move très in en 2010. Vous comprendrez que les jeunes présents étaient plus qu’étonnés et à voir les images, on aurait capoté nous aussi!

Après que la vidéo eut atteint plus de 32 millions de visionnements sur TikTok, Austin Lemay a décidé d’ouvrir sa propre chaîne, à notre plus grand plaisir.

On a appris aussi que ce n'est pas la première fois qu'il impressionne avec ses mouvements.

Avoir eu un prof comme lui, je n’aurais pas manqué autant de cours au cégep...

