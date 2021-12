Après un an, personne n'a encore élucidé le mystère du monolithe du désert de l'Utah

Il y a un peu plus d’un an, tout le monde parlait du monolithe métallique apparu dans un désert de l’Utah. Même si le mystérieux objet a depuis disparu et qu’il ne suscite plus les passions, on ne sait toujours pas comment il est arrivé là.

Rappelons-nous d'abord son arrivée remarquée. Le 18 novembre 2020, un mystérieux prisme triangulaire de 3,5 mètres de haut est découvert dans le désert de l’État de l’Utah, aux États-Unis. Rapidement, internet s'enflamme et les théories se multiplient, dont celles voulant que l'objet ait été placé là par des extraterrestres.

Dix jours après sa découverte, alors que des internautes parviennent à le localiser grâce à Google Maps, le monolithe disparaît... sans laisser de traces. Le même jour, une vidéo diffusée sur le web montre quatre hommes en train de démonter la structure métallique.

Mystère et boule de gomme

Si on sait comment le monolithe a disparu, un an plus tard, les autorités ne savent toujours pas avec certitude comment il a pu arriver dans ce coin reculé du désert américain.

«En date du 24 novembre 2021, le Bureau of Land Management a déclaré que l'installation de la structure faisait toujours l'objet d'une enquête. Même si nous savons qui l'a démonté, nous ne savons toujours pas comment le monolithe est arrivé là en premier lieu», affirme l'agence américaine responsable de la gestion des terrains publics, dans des propos rapportés par ABC.

Au fil de la dernière année, les théories pour expliquer cette apparition ont été très nombreuses:

Le monolithe pourrait faire partie des décors de Westworld, une série télévisée de HBO dont plusieurs scènes ont été filmées dans ce secteur entre août 2015 et octobre 2016.

Le monolithe pourrait être d'origine extraterrestre. Mais si cette hypothèse des extraterrestres a si souvent été évoquée, c’est parce que l'objet en tant que tel rappelle un élément de décor du film 2001, l’Odyssée de l’espace. Cela impliquerait toutefois que les extraterrestres en question aient vu le long-métrage de Stanley Kubrick (ou lu le livre signé Arthur C. Clarke duquel le scénario est tiré) et s'en soient inspirés pour concevoir leur objet....

Il pourrait aussi s'agir d'un coup publicitaire. Mais de quelle entreprise? On ne le sait pas...

Des monolithes à répétition

Après l'apparition de ce premier monolithe, c’était beaucoup trop beau pour s'arrêter là.

Quelques jours plus tard, le 26 novembre 2020 pour être exact, un second objet très similaire a été découvert en Roumanie.

AFP Le deuxième monolithe a été aperçu dans la ville de Piatra Neamt, en Roumanie, avant de disparaître à son tour.

D'autres sont ensuite apparus aux États-Unis, puis à Toronto... et finalement à Montréal, quelques jours avant Noël!

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI Un monolithe est «apparu» le vendredi 18 décembre 2020, rue Sherbrooke Ouest, près de l’avenue Wilson, dans le secteur de Notre-Dame-de-Grâce, selon une publication faite dans le groupe «Thrive NDG» sur Facebook. CAPTURE D'ÉCRAN TIRÉE DE FACEBOOK / AGENCE QMI

Puis, le monde est vite passé à autre chose (on avait assez de la pandémie à gérer, après tout) et 2021 aura été une année sans monolithe...

À moins qu’un nouveau prisme triangulaire n’apparaisse d’ici la fin de l’année?

