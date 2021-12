Une joueuse de soccer plaque violemment un spectateur qui a sauté sur le terrain

Prendre d’assaut le terrain lors d’un match sportif est une activité qui comporte son lot de risques.

Parlez-en à ce beau monsieur qui s’était fait violemment remettre à l’ordre par un arbitre dans une joute disputée au bon vieux Garden de Boston.

Eh bien, mercredi dans la Ligue des Championnes de soccer professionnel féminin européen, on a pu assister à une quasi-reproduction de cette scène immortalisée sur la vidéocassette Dynamite sur glace.

Alors que l’équipe de Chelsea recevait la formation italienne de la Juventus, à Londres, un petit fin finaud a eu la bonne idée d’aller faire son smatte sur la pelouse.

L’envahisseur voulait apparemment prendre une photo avec Magdalena Eriksson, la capitaine des Blues, mais les joueuses ne voulaient rien savoir et on les comprend.



C’est alors que Sam Kerr, de Chelsea, a pris les choses en main en assénant un solide coup d’épaule à l’intrus.





Les spectateurs sagement assis dans les gradins ont accueilli la scène avec enthousiasme, mais ont aussitôt changé leurs applaudissements en huées quand l’arbitre Sara Persson a décerné un carton jaune pour mauvaise conduite à Kerr.



L’entraîneuse de l'équipe londonienne, Emma Hayes, a déclaré que la sécurité des joueuses devait être la priorité.

«Franchement, il aurait pu attendre la fin de la partie s’il voulait vraiment une photo. Blague à part, nous devons penser à la sécurité des joueuses en premier», a-t-elle indiqué.

Sam Kerr has dropped the shoulder, flooring a pitch invader during Chelsea's UCL match! 😤 pic.twitter.com/Z48HmRLNWm — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) December 8, 2021

Sur Twitter, les amateurs de soccer ont salué le geste de la joueuse et ont condamné la décision de l'arbitre d’avoir brandi le carton jaune.



«Un quidam saute sur le terrain pendant une partie, une joueuse le pousse au sol, et elle reçoit un carton jaune? Donnez-lui un carton en or!» a écrit l’un d’eux.

«Sam Kerr mérite un Ballon d’Or pour ceci», a écrit un autre.

