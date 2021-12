Si on s'aimait: Louise Sigouin inverse les rôles et s'assoit dans la chaise du patient pour répondre à des questions

Cette semaine à Si on s'aimait, ce sont les candidats des saisons précédentes qui s'entretenaient avec Louise Sigouin pour revenir sur leur expérience à l'émission.

On a appris de quelle manière Brigitte, Sébastien, Fanny, Anyck, Marie-Ève, Amélie, Guillaume et plusieurs autres ont réagi en se voyant à la télévision vivre cette expérience hors du commun. Ils se sont prêtés au jeu de manière transparente et ont démontré une belle introspection suite au visionnement des épisodes.

Durant les dernières minutes de l'épisode diffusé jeudi le 9 décembre, Fanny a proposé à Louise un jeu amusant. Elle lui a demandé si elles pouvaient échanger de chaise pour que ce soit Louise qui prenne le rôle du patient et qu'elle réponde aux questions de Fanny.



Notre sexologue préférée a accepté avec grand plaisir, et elle a fait plusieurs confidences sur sa vie personnelle.



Fanny lui a d'abord demandé comment elle gérait sa nouvelle notoriété publique suite à la diffusion des trois saisons de l'émission. Par la suite, Fanny a osé poser des questions un peu plus croustillantes en demandant à Louise si elle pouvait être fâchée, parfois.

«Absolument, je vis humainement comme chacun d'entre vous dans mon quotidien. Je suis capable d'être impatiente, je suis capable d'être chiâleuse, je suis capable d'être centrée sur mes gros besoins. Je suis capable d'être contrariée, mais je suis aussi capable de gratitude, de reconnaissance et de plaisir, aussi» a-t-elle admis.

Lorsque Fanny lui a demandé de parler de son sens de l'humour, Louise a admis qu'elle était capable de rire d'elle-même, mais qu'elle pouvait aussi «facilement dramatiser avec pas grand chose».

Selon ses propres aveux, Louise est «une dépendante, fusionnelle, vite, rationnelle et active». Elle est également en relation avec quelqu'un qui est totalement le contraire d'elle, et elle applique ses propres enseignements dans son quotidien. On doit l'avouer, on était curieux de savoir quel était son profil type et dans quelle dualité elle évoluait!



Voilà qui est dit avec beaucoup d'honnêteté de la part de la sexologue! Pour voir l'extrait, c'est dans la vidéo en haut de la page!

