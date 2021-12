Úrsula Corberó révèle quelle star mondiale est fan de La Casa de Papel

L’actrice espagnole a évoqué sa rencontre avec une chanteuse mondialement connue lors de son passage dans le talk-show de Jimmy Fallon.

• À lire aussi: La bande-annonce de la 5e saison de La Casa de Papel a été dévoilée et elle est explosive

L’actrice espagnole, qui joue le personnage de Tokyo dans le programme Netflix, a confié avoir rencontré Madonna dans un avion et que la chanteuse américaine lui avait avoué adorer la série.

Lors de son passage dans le talk-show de Jimmy Fallon, elle a expliqué: «J’étais à Los Angeles et je devais rentrer à Madrid en avion et, en revenant des toilettes, j’ai vu Madonna. Et je me suis dit, "C’est Madonna?" Elle s’est retournée vers moi, il y a eu un échange de regard. Puis, elle s’est approchée de moi».

• À lire aussi: La bande-annonce de la nouvelle télésérie québécoise «Piégés» est époustouflante

Elle a ajouté: «Elle a mis sa chaussure sur mon siège et elle m’a dit, "Hey salut". Je suis désolée mais je voulais te dire que je suis une grande fan de toi et de La Casa de Papel et Tokyo est mon personnage préféré».

L’actrice de 32 ans a avoué, par la suite, avoir été bouche bée avant que Madonna ne lui demande si tout allait bien.

Úrsula a continué: «C’était embarrassant, elle m’a demandée si je savais qui elle était. Et là, je lui ai répondu, "Bien sûr que je sais qui tu es, tu es Madonna pu**** !"»

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s