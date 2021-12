Elle apprend dans le journal que son mari vient d'avoir un bébé

Une Américaine qui était dans les préparatifs de célébration de son dixième anniversaire de mariage a eu toute une surprise lorsqu’elle est tombée sur une photo de son mari avec une autre femme et un bébé dans le journal, selon le média NY Post.

Elle a vu le nom de son mari avec une autre femme et un bébé dans la section des nouvelles naissances.

«J’étais dans mon bureau en train de lire le journal. À ce moment, le journal publiait les nouvelles naissances», mentionne Amy Addisson dans sa vidéo sur son compte TikTok.

«Le journal publiait également le nom des parents, le sexe de l’enfant, la date de naissance et l’hôpital [...] Donc j’ai vu le nom de mon mari et celui d'une autre femme. Je savais que c’était mon mari parce qu’il a un nom assez unique», souligne Mme Addisson.

La femme a donc décidé d’approfondir ses recherches en allant sur le site de l’hôpital.

Après avoir inscrit son nom, elle a vu qu’il avait eu un garçon il y a quelques jours, mais le cauchemar ne s’arrête pas là.

«J’ai vu qu’il avait eu une fille il y a un an et demi [...] donc c’est de cette manière que j’ai découvert qu’il me trompait», explique-t-elle.

La vidéo est devenue virale sur le réseau social et a été vue plus de 900 000 fois.

