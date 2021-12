Nicki Minaj pose flambant nue sur Instagram

Bon dimanche tout le monde.

Peu de temps après que Madonna ait mis le feu à la toile en publiant des photos très révélatrices sur Instagram, c’est au tour de Nicki Minaj de faire de même.

• À lire aussi: Nicki Minaj ne se fait pas vacciner à cause des testicules de l’ami de son cousin

La rappeuse et cousine de l’ami d’un gars qui a des gros testicules a célébré son 39e anniversaire la semaine dernière en posant dans ce que les anglais appellent son «birthday suit» (traduisons ça par habit de fête, ou costume d’Adam, ou plus simple appareil tsé).

La femme originaire de Trinité-et-Tobago a récolté plus de 7 millions de mentions j’aime en se montrant, tenant un gâteau d’une main et se cachant les mamelons avec l’autre. Le lendemain, elle a récidivé avec une autre photo nue, assise sur un ours en peluche géant. Celle-ci a été aimée 4,5 millions de fois. Vraiment moins bon que l’autre.

Minaj a fait les manchettes cette année lorsqu’elle avait annoncé qu’elle n’irait pas au Met Gala en raison de la politique vaccinale. Elle a ensuite raconté comment les testicules de l’ami de son cousin ont enflé après que ce dernier a reçu le vaccin.

• À lire aussi: Le ministre de la Santé de Trinité-et-Tobago dément l’histoire de testicules de Nicki Minaj

Évidemment, c’était faux.

