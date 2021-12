Un gars glisse sur un rond de glace et pogne une solide débarque après nous avoir tous fait croire qu’il s’en sortirait

Un gars qui venait de descendre d’une auto et qui a peut-être un peu joué la comédie s’est fait prendre à son propre jeu.

L’utilisateur de TikTok @therealgrandcanyon201947 a téléversé, ce lundi, une vidéo hilarante qui a déjà été vue plus de 14 millions de fois en moins de vingt-quatre heures.

• À lire aussi: Alain Lapointe, le survivant des BB, s'est crevé un oeil en dormant



Sur les images devenues virales, on peut apercevoir un jeune homme qui sort d’une voiture possiblement un peu éméché, et qui se dirige vers le devant de celle-ci.

Capture d'écran / TikTok @therealgrandcanyon201947

C’est alors qu’un rond de glace entre en scène et fait en sorte que le passager perde l’équilibre.

Capture d'écran / TikTok @therealgrandcanyon201947

Ce dernier se met alors à patiner comme un politicien qui se fait poser des questions ardues et nous propose un numéro de patinage artistique improvisé haut en couleur.

• À lire aussi: [VIDÉO] Des spectateurs sauvent un chat d’une chute fatale en l’attrapant avec un drapeau dans un stade de football

Capture d'écran / TikTok @therealgrandcanyon201947

Mais alors que l’on finit tous par se persuader qu’il s’en sortira indemne, il percute violemment le sol dans un disgrâce absolue.

Capture d'écran / TikTok @therealgrandcanyon201947

OUCH.

Déjà, le seul et unique fait que cette scène soit filmée peut nous donner une idée de l’authenticité de l’action qui s’y déroule, mais puisque la chute (c’est le cas de le dire) de la blague est légendaire, il nous a fait plaisir de vous la partager.

• À lire aussi: [VIDÉO] Un père de famille frôle une mort certaine en faisant tomber un arbre avec son VTT

Et comme on a pu lire sur Twitter, on dirait que le gars a couru un marathon!

Bro just ran a marathon 🤣

(via therealgrandcanyon201947/TT) pic.twitter.com/ANd6hBaejY — Overtime (@overtime) December 13, 2021

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s