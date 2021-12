Cette mère de 44 ans a l’air trop jeune pour les sites de rencontre

Une mère américaine qui est la sosie de sa fille affirme que son allure jeune lui occasionne des problèmes quand vient de temps de rencontrer des gars.

Joleen Diaz compte plus d’un demi-million d’abonnés sur Instagram et affirme que la majorité des gars qui «glissent dans ses messages privés» sont beaucoup plus jeunes qu’elle.

«Je crois que les hommes plus jeunes me voient comme un fantasme. Ce que je cherche est un homme plus vieux, qui est déjà établi et qui veut seulement profiter de la vie.»

Elle dit aussi que les applications de rencontre effacent régulièrement son profil car ils croient que c’est un faux compte.

«Je suis sur Hinge, mais mon compte a été fermé à plusieurs reprises. Les gens croient que je suis un «catfish» et me signalent.»

La Californienne croit que de lier son compte Instagram à son compte Hinge réglerait beaucoup de problèmes, car cela prouverait son identité, mais elle ne veut pas intimider personne avec son nombre d’abonnés.

Des gros problèmes bref.

«Ma présence sur les réseaux sociaux ne représente pas la personne simple et terre-à-terre que je suis.»

«J’aimerais pouvoir avoir une réelle connexion avec quelqu’un avant de partager mes RS avec lui.»

Diaz explique son apparence jeune par son mode de vie très sain. Elle a d’ailleurs sa propre chaîne Youtube dans laquelle elle parle de son style de vie.

