Les grands disparus 2021: 33 personnalités qui nous ont quittés cette année

De grandes personnalités issues des domaines culturel, scientifique, politique et sportif nous ont quittés lors de cette longue année de pandémie qu’a été 2021.

À noter que la liste n’est pas exhaustive, mais elle regroupe des décès qui ont ému ou qui ont fait couler beaucoup d'encre cette année.

Voici 33 des grands départs qui ont marqué le Québec et le monde cette année:

James Richard Cross | 29 septembre 1921 – 6 janvier 2021

Photo courtoisie, Jacques Bourdon James Richard Cross à l’aéroport de Dorval après sa libération, s’apprêtant à rentrer au Royaume-Uni. Il vécut en captivité 59 jours.

James Richard Cross, connu pour avoir été kidnappé par le Front de libération du Québec (FLQ) en octobre 1970, est mort de la COVID-19 à 99 ans, plus de 50 ans après ces événements.

Son enlèvement à Montréal, le 5 octobre 1970, dans sa résidence de la rue Redpath-Crescent, avait marqué le début de la crise d’Octobre.

Lise Garneau | 1947 – 9 janvier 2021

Michel Miller / Le Journal de Montreal 01 juin 1983 - Présentation de l'équipe de l'émission Station Soleil a Radio-Quebec Sur la photo de gauche a droite: Chantal Jolis, Jean-Pierre Ferland, Francine Grimaldi, Marc Laurendeau et Lise Garneau. Credit photo: Les archives / Le Journal de Montreal

La journaliste, réalisatrice et communicatrice Lise Garneau est décédée en début d’année. Le public québécois l’avait découverte comme animatrice à Radio-Québec et au magazine télévisuel Femme d’aujourd’hui.

Hank Aaron | 5 février 1934 – 22 janvier 2021

Photo d'archives Les Expos de Montréal avaient organisé une cérémonie en l'honneur de Hank Aaron au Stade Jarry en 1977 alors qu'il venait de battre le record de coups de circuit de Babe Ruth.

Le légendaire joueur de baseball Hank Aaron est décédé à l’âge de 86 ans. Auteur de 755 circuits en carrière, l’Américain compte assurément parmi les plus grands de son sport, aux côtés des Babe Ruth et Willie Mays, pour ne nommer que ceux-là.

Larry King | 19 novembre 1933 – 23 janvier 2021

AFP

Roi de l’interview, star de l’audiovisuel américain, Larry King s’est éteint à 87 ans. Il a passé plus de 60 ans derrière un micro et son émission sur CNN, diffusée de 1985 à 2010, était devenue un passage obligé pour les responsables politiques et les célébrités.

Christopher Plummer | 13 décembre 1929 – 5 février 2021

Jaime Espinoza/WENN.com

Élevé à Montréal, l’acteur canadien a rendu l’âme à l’âge de 91 ans. L’inoubliable capitaine Von Trapp de La mélodie du bonheur demeure le plus vieux comédien à avoir remporté un Oscar.

Raymond Lévesque | 7 octobre 1928 – 15 février 2021

LE JOURNAL DE QUEBEC

La COVID-19 a fauché un autre géant en 2021: Raymond Lévesque, auteur de l’immortel hymne Quand les hommes vivront d’amour, est décédé à l’âge de 92 ans.

Jessica Walter | 31 janvier 1941 – 25 mars 2021

AFP

L'actrice américaine connue pour ses légendaires rôles dans Arrested Development et Archer est décédée dans son sommeil à 80 ans, après plusieurs décennies de carrière.

Prince Philip d'Angleterre | 10 juin 1921 – 9 avril 2021

WENN

Le Royaume-Uni est entré en deuil en avril, lorsque le prince Philip, soutien sans faille de sa femme la reine Élisabeth II pendant plus de sept décennies, est mort «paisiblement» à l’âge de 99 ans au château de Windsor, près de Londres.

DMX | 18 décembre 1970 – 9 avril 2021

DMX, de son vrai nom Earl Simmons, l’une des grandes figures du hip-hop de la fin des années 90 et du début des années 2000, est mort à la suite d'un infarctus, au nord de New York. Il avait 50 ans.

Michel Girouard | 29 août 1944 – 9 avril 2021

Le Journal de Montreal

Le chroniqueur culturel bien connu des Québécois est décédé en avril à l’âge de 76 ans. Encore récemment, on l’invitait sur différentes tribunes pour l’entendre raconter les hauts faits du show-business et il animait des événements d’envergure à l’occasion.

Bernard Madoff | 29 avril 1938 – 14 avril 2021

WENN

L’auteur de la plus grande escroquerie financière de l’histoire, à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, est mort à 82 ans dans le pénitencier de Caroline du Nord où il purgeait une peine de 150 ans de prison.

Michel Louvain | 12 juillet 1937 – 14 avril 2021

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Le décès de Michel Louvain, 83 ans, à Verdun, a secoué la colonie artistique et le Québec tout entier. Le chanteur adoré et respecté de tous nous a évidemment offert Buenas noches mi amor, La Dame en bleu, Pourquoi donc as-tu brisé mon cœur, France et Un certain sourire.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Des dizaines d’hommages lui ont été rendus dans les journaux, à la radio et à la télévision pour saluer son départ.

Jim Steinman | 1er novembre 1947 – 19 avril 2021

Getty Images/AFP

L’auteur-compositeur et producteur de musique est décédé à 73 ans. Il est connu pour avoir écrit plusieurs succès pour des artistes comme Céline Dion (It’s All Coming Back to Me Now) et Bonnie Tyler (Total Eclipe of the Heart).

Claude Jasmin | 10 novembre 1930 – 29 avril 2021

Photo courtoisie

L’auteur Claude Jasmin est décédé à l’âge de 90 ans. C’est à lui et son roman La petite patrie que l'on doit l’expression «Petite Patrie» pour désigner ce coin de la ville de Montréal. L’ouvrage a également été adapté en téléroman.

Serge Bouchard | 27 juillet 1947 – 11 mai 2021

Photo d'archives

L’écrivain, anthropologue et animateur bien connu Serge Bouchard s’est éteint à l’âge de 73 ans en mai 2021.

Serge Bouchard coanimait encore, jusqu’à tout récemment, l’émission radiophonique C’est fou... sur la Première chaîne de Radio-Canada, en compagnie de Jean-Philippe Pleau.

Auteur prolifique, il a à son actif une vingtaine d’ouvrages, où s’entremêlent récits issus de ses recherches, réflexions et tranches de vie.

Charles Grodin | 21 avril 1935 – 18 mai 2021

Dennis Van Tine/Future Image/WENN.com

Charles Grodin, acteur américain remarqué pour ses performances comiques dans des films comme Beethoven, est mort à l’âge de 86 ans.

Il s’était illustré aux côtés de Robert de Niro dans la comédie policière Midnight Run, ainsi que dans le remake de King Kong de 1976.

Gavin MacLeod | 28 février 1931 – 29 mai 2021

Nicky Nelson/WENN.com

L’acteur, capitaine à l’éternel sourire de la série télévisée américaine des années 1970-1980 La croisière s’amuse, est mort à l’âge de 90 ans.

Jacques Lacoursière | 4 mai 1932 – 1er juin 2021

SÉBASTIEN ST-JEAN/24 HRS/AGENCE QMI

L’un des plus grands raconteurs du Québec n’est plus. L’auteur et historien est mort à 89 ans, après avoir souffert d’Alzheimer depuis plusieurs années.

Expert en vulgarisation, Jacques Lacoursière a partagé ses riches connaissances de la province dans divers livres, dont ceux de sa série Histoire populaire du Québec, qui comprend cinq tomes.

Richard Donner | 24 avril 1930 – 5 juillet 2021

AFP

Richard Donner, le réalisateur prolifique du premier film Superman, des Goonies et d'autres chefs-d'œuvre, est décédé à l'âge de 91 ans.

Jovenel Moïse | 26 juin 1968 – 7 juillet 2021

Photo AFP

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné à son domicile au début du mois de juillet, un événement qui a menacé de déstabiliser encore plus le pays, déjà confronté à une double crise politique et sécuritaire.

Venu du monde des affaires, Jovenel Moïse, 53 ans, avait été élu président en 2016 sur une promesse de développement de l’économie du pays et avait pris ses fonctions le 7 février 2017.

Dusty Hill | 19 mai 1949 – 28 juillet 2021

AFP

Le membre fondateur et bassiste d’un des groupes les plus influents de l’histoire du rock américain, ZZ Top, est décédé. Avec Gibbons et Beard, on doit à Hill plusieurs succès monumentaux du répertoire américain, comme Tush, Sharp Dressed Man, Legs et Gimme All Your Lovin, des classiques fortement inspirés du blues.

Rock Demers | 11 décembre 1933 – 17 août 2021

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Rock Demers est décédé des suites d’une défaillance cardiaque à 87 ans. On se souvient de ce producteur pour sa contribution au cinéma jeunesse avec la série des Contes pour tous.

C’est toute une génération de jeunes qui lui disent merci pour les films La guerre des tuques (1984), Bach et Bottine (1986) et La grenouille et la baleine (1988), pour ne nommer que ceux-là.

Charlie Watts | 2 juin 1941 – 24 août 2021

Neil Lupin/WENN

Le métronome des Rolling Stones s'est éteint à l’âge de 80 ans. Sa mort a secoué les amateurs de rock et déclenché une pluie d’éloges à l’échelle internationale.

Jean-Paul Belmondo | 9 avril 1933 – 6 septembre 2021

AFP

L’acteur français est décédé à son domicile à l’âge de 88 ans. Il a eu droit à un hommage national dans la cour des Invalides, à Paris.

Norm Macdonald | 17 octobre 1959 – 14 septembre 2021

Brian To/WENN.com

Le légendaire humoriste et ancien membre de la distribution de Saturday Night Live Norm Macdonald est décédé.

La maison de production qu'il possédait a révélé à la revue Deadline que l’homme de 61 ans combattait un cancer depuis presque 10 ans.

Andrée Boucher | 19 septembre 1938 – 30 septembre 2021

Photo : Dominic Gouin

La comédienne Andrée Boucher a rendu l’âme à l’âge de 83 ans. «C’est juste le cœur qui a lâché», avait alors commenté un proche sur les médias sociaux. Or, en décembre, son conjoint des 45 dernières années, Jean-Pierre Bélanger, a dévoilé la triste vérité: la comédienne s'est enlevé la vie, après avoir demandé deux fois l'aide médicale à mourir.

Parmi ses rôles les plus marquants, on se souvient de la touchante Évelyne Lamontagne dans Des dames de cœur, un téléroman écrit par Lise Payette et diffusé de 1986 à 1989 à Radio-Canada.

Pierre Légaré | 2 juin 1949 – 5 octobre 2021

Photo d'archives

Pierre Légaré a marqué la scène humoristique québécoise avec ses jeux de mots et ses questionnements existentiels. Celui qui s’était retiré de la scène publique après avoir combattu un cancer de la vessie, il y a quelques années, s’est éteint à l’âge de 72 ans.

Colin Powell | 5 avril 1937 – 18 octobre 2021

AFP

Le «général diplomate» Colin Powell, premier secrétaire d’État afro-américain à la réputation entachée par son soutien à l’intervention en Irak, est mort de la COVID-19 lundi, à l’âge de 84 ans.

Jean Rochon | 29 juillet 1938 – 18 octobre 2021

Jean Rochon et Bernard Landry 29 juin 1998 PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE / LES ARCHIVES / LE JOURNAL DE QUEBEC

L’ancien ministre du Parti québécois, qui a notamment créé la Loi concernant la lutte contre le tabagisme et Héma-Québec alors qu’il était ministre de la Santé, est décédé à l’âge de 83 ans.

M. Rochon a été élu pour une première fois sous la bannière du Parti québécois (PQ) dans la circonscription de Charlesbourg, en 1994. Il a ensuite été réélu sans discontinuer pour le PQ jusqu’en 2003.

James Michael Tyler | 28 mai 1962 – 24 octobre 2021

Lia Toby/WENN.com

James Michael Tyler, connu pour avoir joué Gunther, le barista sarcastique dans 150 épisodes de la populaire sitcom Friends, est décédé. Le comédien de 59 ans avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate en 2018, mais la maladie s’est ensuite répandue dans ses os.

Michel Robidoux | 10 juillet 1943 – 31 octobre 2021

Dario Ayala / Agence QMI

Le musicien, compositeur et arrangeur Michel Robidoux, qui sera associé à jamais à la musique de Passe-Partout, de l’Osstidcho et du mythique album Jaune, est décédé dimanche d’un cancer. Il avait 78 ans.

Marie-Claire Blais | 5 octobre 1939 – 30 novembre 2021

Jill GLESSING/Opale

La romancière québécoise Marie-Claire Blais s’est éteinte à l’âge de 82 ans.

La prolifique écrivaine, qui cumulait des dizaines de romans, mais qui avait aussi écrit de la poésie, du théâtre et des essais, s’était fait connaître dès la parution de son premier roman, La belle bête, en 1959. Six ans plus tard, avec Une saison dans la vie d’Emmanuel, elle avait connu du succès dans toute la francophonie, allant jusqu’à obtenir le prix Médicis.

