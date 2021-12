Maripier Morin et Étienne Boulay se confient au sujet de leurs dépendances dans le premier épisode du nouveau podcast Grains d’espoir

Pour le premier épisode de son nouveau balado, Maripier Morin a invité l’ancien footballeur Étienne Boulay qui, comme elle, a souffert de problèmes de dépendance.

Comme elle l’annonçait il y a quelques semaines, Morin s’est lancé dans une nouvelle aventure: le podcast.

Intitulé Grains d’espoir (comme sa nouvelle marque de café), le balado qui est co-animé par Angelo Rubino et Jean Claude Télémaque se veut une occasion, pour Morin, de discuter avec des personnes en rétablissement de leurs dépendances.



Sur Facebook, elle a expliqué qu’elle a invité Étienne Boulay, l’ancien joueur des Alouettes de Montréal devenu animateur à la radio, pour une «discussion sur la réalité qu’est la rechute et sur la période difficile que peut être le temps des fêtes.»

Il est en effet évident que la période de Noël et du Jour de l’an ne doit pas être facile à vivre lorsqu’on lutte contre une dépendance à l’alcool.

Morin propose donc «pleins de trucs et de solutions pour passer au travers des partys de familles et de bureaux, et des suggestions pour ceux qui reçoivent des gens en rétablissement!»

Ce premier épisode n’est disponible, pour l’instant, que sur la chaîne YouTube de Rubino, mais devrait être bientôt sur toutes les plateformes habituelles.

