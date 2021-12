Christina Aguilera souligne son 41e anniversaire seins nus

Beaucoup de temps a passé depuis qu’on a découvert la chanteuse Christina Aguilera avec son premier succès Genie in a Bottle.

Malgré les années, la vedette de la pop a toujours l’air aussi jeune.

Le 18, Xtina soulignait son 41e anniversaire en publiant une série de photos d’elle-même portant des gants, des verres fumés et rien d’autre.

En légende, on peut lire «XTINA XLI». Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas hellénistes, XLI signifie 41 en chiffres romains. Et pour ceux d’entre vous qui saviez ce qu’est un helléniste, vous vous êtes sûrement rendu compte que nous avons mélangé la Grèce antique et l’Empire romain. Oups.

Bonne fête Mme Aguilera!

