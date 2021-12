Deux bébés s’envolent dans un bain pendant une tornade et s’en tirent (presque) indemnes

Deux jeunes enfants dans un bain ont survécu après avoir été emportés par une tornade au Kentucky.



La semaine dernière, alors que de nombreuses tornades ont frappé le centre des États-Unis, une grand-mère a eu l’idée de mettre à l’abri la petite Karen (15 mois) et le petit Dallas (3 mois) dans un bain, pour les protéger.



Clara Lutz, du comté de Hopkins dans le Kentucky, a par la suite relaté à la chaîne WFIE-TV le récit de sa terrible expérience.

Voyant la tornade arriver, elle a mis les bébés dans la baignoire, avec une couverture et une Bible.



C’est alors que la maison s’est mise à trembler et que Lutz «ne pouvait plus retenir» le bain.



«Tout de suite après, le bain a levé dans les airs et je ne pouvais plus le tenir. J’ai juste....Oh mon Dieu!», a-t-elle raconté, avec émotion.

La grand-mère a ensuite expliqué comment elle s’était fait frapper à l’arrière de la tête par le réservoir d’eau chaude de la baignoire et comment, après que sa maison fut entièrement détruite, elle n’arrivait plus à retrouver ses petits-enfants.

«Tout ce que je pouvais dire, c’est “S’il-vous-plaît mon Dieu, ramenez mes bébés en sécurité. S’il-vous-plaît, je vous en supplie”», a poursuivi la femme.



C’est finalement peu de temps après que la baignoire a été retrouvée plus loin sur son terrain, renversée, avec les deux bébés en relativement bonne santé sous elle.

Le petit Dallas avait une bonne bosse à l’arrière de la tête, et a dû être transporté à l’hôpital pour un saignement interne.

Le saignement avait toutefois arrêté à son arrivée à l’hôpital, et il est maintenant en parfaite santé, tout comme sa grande soeur Karen.

Plusieurs personnes n’ont toutefois pas eu leur chance, les tornades ayant fait au moins 92 victimes dans plusieurs États.

