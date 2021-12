À 6 ans, elle s'achète une maison avec son argent de poche

Une jeune fille de six ans a économisé son argent de poche depuis quelques années pour acheter sa première propriété.

L'Australienne Ruby McLellan, avec l’aide de son frère Gus et sa sœur Lucy, ont utilisé leur argent qu’ils ont gagné en réalisant les tâches ménagères de la maison pour acheter un terrain muni d’une maison partiellement construite.

«Je m’appelle Ruby et j’ai six ans et je suis sur le point d’acheter ma première maison», dit la jeune fille au média 7NEWS.

Son père, qui est un expert en investissement immobilier, a confirmé que les trois enfants ont économisé 2000$ chacun pour contribuer à l’achat du terrain.

La maison se situe sur un terrain en banlieue de Clyde, dans le sud-est de Melbourne, en Australie.

Le terrain a été acheté à 671 000$ et aurait déjà augmenté de 70 000$ sa valeur selon le père.

Les enfants ont l’intention de vendre le terrain dans 10 ans pour séparer les profits selon les informations du média australien.

Comme au Québec, le marché immobilier australien connait une forte augmentation depuis la dernière année.

