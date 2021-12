Un Québécois vole une banque de Plessisville et diffuse le tout en direct sur Facebook

Un homme qui a peut-être envie de passer Noël au chaud en prison s’y est pris d’une drôle de manière pour commettre un braquage de banque.

Propriétaire d’un compte Facebook nommé «voleur de banque», l’individu avait fait plusieurs publications, dans les jours précédant son crime, pour annoncer ses intentions, comme le rapporte Mon Victo.

Il a finalement mis ses menaces à exécution, ce lundi, en se rendant à une succursale de la Banque Nationale, à Plessisville.

Dans une vidéo qu’il a lui-même diffusée sur Facebook, on peut voir qu’il est dans une voiture de marque Acura, dans le stationnement devant la banque.

Il sort ensuite de son véhicule et entre dans la banque en disant: «OK, tout le monde, man, c’t’un braquage, là! Vous avez-vous compris? Ça me prend l’argent. Ça presse! Aweille! Go go go!»

Pendant ce temps, le suspect pointe son arme à feu sur les caissières de la banque, qui obtempèrent rapidement en lui remettant des piles d’argent comptant.

Le cambrioleur prend ensuite la fuite en échappant de l’argent et en disant: «Tiens, en voulez-vous de l’argent? Ben ramassez-la!»

Il court ensuite jusqu’à sa voiture, non sans échapper son téléphone cellulaire, et il démarre ensuite en trombe.

La vidéo en direct du cambriolage est restée en ligne quelque temps, avant d’être supprimée de Facebook.

Plusieurs personnes ont toutefois eu le temps de la télécharger et de la re-téléverser sur d’autres comptes ou plateformes.

En ce qui concerne «voleur de banque», La Nouvelle précise qu’un homme âgé dans la quarantaine a été arrêté à son domicile, vers 22 heures lundi soir, en lien avec ce crime.

Le résident de Princeville devra comparaître, ce mardi, pour faire face à des accusations de vol qualifié, de port d’arme dans un dessein dangereux et de déguisement dans un dessein criminel.

La morale de cette histoire: si vous commettez un vol de banque, ne le diffusez pas en direct sur Facebook. Mais idéalement, ne commettez pas de vol de banque.

