12 grands malaises de 2021

Mais que serait une revue de l’année 2021 sans une compilation maison du Sac de Chips des grands malaises des derniers 12 mois.

Revoyons ensemble ces moments cocasses qui nous ont permis de comprendre que même si on était isolés chacun chez nous, il y avait - et il y aura toujours - des malaises quelque part.

• À lire aussi: Voici 13 personnes dont on ignorait l'existence avant 2021

• À lire aussi: Les grands disparus 2021: 35 personnalités qui nous ont quittés cette année

Voici donc 12 malaises de 2021:

1. Une limousine 100% redneck attend Joe Exotic à sa sortie de prison, mais il ne sort pas

L’éleveur de grands félins devenu célèbre grâce à Netflix Joe Exotic est en effet persuadé (à l’époque) qu’il sera libéré le mardi 19 janvier 2021, à la dernière journée en poste de Donald Trump. Le seul problème, c’est que Joe n’a pas reçu le pardon présidentiel et n’a pas profité du fabuleux bolide.

• À lire aussi: La limousine de Joe Exotic l’attend déjà près de la prison où il est détenu

2. Dany Turcotte et son commentaire «malaisant» à TLMEP, suivi de sa démission

Après avoir été faussement emprisonné pendant plus de 6 jours pour un crime qu’il n’avait pas commis, Mamadi Camara avait d'abord été appréhendé par la police pour cellulaire au volant.

• À lire aussi: TLMEP: Dany Turcotte lance une blague qui passe mal à Mamadi Fara Camara

Lors de son entrevue, l’ex-fou du Roi a demandé à M. Camara s’il allait encore utiliser son téléphone cellulaire au volant. La question a créé un petit malaise dans la salle mais surtout sur les réseaux sociaux où les gens ont évidemment réagi.

Capture d'écran, Tout le monde en parle

Vous connaissez la suite.

• À lire aussi: Dany Turcotte quitte son poste de fou du roi à «Tout le monde en parle»

Les fortes réactions ont poussé Dany Turcotte à donner sa démission de son poste après 17 ans à Tout le monde en parle.

3. Une statue de cire de Donald Trump doit être retirée d’un musée parce que les gens frappent dessus

La direction du musée Louis Tussaud's Waxworks de San Antonio, au Texas, n’a pas eu d’autre choix que de déplacer sa statue de cire à l’effigie de Donald Trump dans son entrepôt.

• À lire aussi: Une statue en cire de Donald Trump doit être retirée d’un musée parce que les gens frappent dessus

Selon Clay Stewart, directeur régional pour le propriétaire du musée Ripley Entertainment, les visiteurs «frappent et abîment le personnage, lui infligeant tellement de dommages que l’administration a dû le mettre à l’abri du public».

4. Sophie Grégoire refuse de prendre la main de Trudeau

Tous les yeux du Canada étaient rivés sur Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire, alors que le couple se faisait vacciner contre la COVID-19.

• À lire aussi: Sophie Grégoire refuse de prendre la main de Justin Trudeau

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Lorsque c’était au tour de Mme Grégoire de recevoir le vaccin, le premier ministre du Canada a tendu sa main pour qu’elle la prenne. Elle a alors refusé l'offre de son conjoint.

Oups, malaise.

Bien entendu, ceci nous rappelle les multiples fois où Melania a refusé de tenir la main de l’ancien président des États-Unis Donald Trump alors qu’ils étaient en public.

Quelques jours plus tard, Justin est revenu publiquement sur ce moment embarrassant.

• À lire aussi: Justin Trudeau explique pourquoi Sophie n’a pas voulu lui tenir la main pendant son vaccin

5. Un gars laisse sa blonde sur le tableau indicateur d’une partie de baseball

Quand est venu le temps d’annoncer sa décision, un dénommé Tim a choisi d’agir en lâche et d’éviter complètement de faire face à sa blonde Alyssa.

• À lire aussi: Un gars laisse sa blonde via l’écran géant pendant un match de balle

C’est ainsi que la foule, rassemblée au Canal Park à Akron en Ohio, a pu lire «Alyssa, cette relation est TERMINÉE, Tim» sur l’écran géant, pendant que les RubberDucks affrontaient les Harrisburg Senators.

there's actually video of this (sorta) pic.twitter.com/dzc7UugN0Y — Will Hoefer (@whoeferbaseball) August 21, 2021

6. Un québécois vole une banque et diffuse le tout sur Facebook

Propriétaire d’un compte Facebook nommé «voleur de banque», l’individu avait fait plusieurs publications, dans les jours précédant son crime, pour annoncer ses intentions.

• À lire aussi: Un Québécois vole une banque de Plessisville et diffuse le tout en direct sur Facebook

Dans une vidéo qu’il a lui-même diffusée sur Facebook, on peut voir qu’il est dans une voiture de marque Acura, dans le stationnement devant la banque.

Il sort ensuite de son véhicule et entre dans la banque en disant: «OK, tout le monde, man, c’t’un braquage, là! Vous avez-vous compris? Ça me prend de l'argent. Ça presse! Aweille! Go go go!»

7. Éric Duhaime dit prendre sa douche avec son père

«Chez nous, il n'y a jamais eu de pudeur. Moi, j'ai toujours pris ma douche avec mes parents. Et même encore, on voyage ensemble, on va passer des week-ends ensemble, ou ils viennent passer la fin de semaine chez nous. On ne se cache pas. Je prends ma douche avec mon père, et encore aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de quand j'avais deux ans, là».

• À lire aussi: Louis T ridiculise les admirateurs d’Éric Duhaime dans un nouveau numéro

Photo d’archives

Ce n’est pas nous qui le disons, c’est lui.

8. Mad Max et sa limousine de l’espace

«Suivre la campagne de Maxime Bernier sur le terrain, c’est entrer dans un univers parallèle», sont les premières lignes du reportage du journaliste du Journal de Montréal, Guillaume St-Pierre, sur la campagne de Mad Max.

• À lire aussi: 10 phrases absurdes du discours de Maxime Bernier après sa défaite

Photo Guillaume St-Pierre

Un univers malaisant.

Notre homologue a pu non seulement entendre plein de théories louches, mais aussi assister à l'arrivée de chef du Parti populaire du Canada à bord de sa limousine cosmique.

9. G.A.F.A. de Nicola Ciccone

Nicola avait gardé le meilleur pour la fin. Son dernier album Gratitude se termine avec la ballade G.A.F.A., un acronyme pour Google Apple Facebook et Amazon.

• À lire aussi: Il faut qu’on parle de la nouvelle chanson étrange de Nicola Ciccone

• À lire aussi: Une vidéo humoristique retirée à la suite d’une plainte de Nicola Ciccone

Dans la pièce, on dénonce les grosses compagnies de Silicon Valley, en les accusant de nous rendre individualistes et de nous pousser vers «la culture du like».

Si vous nous aviez dit l’an dernier que nous pourrions entendre Nicola Ciccone dire «on veut voir tes gros lolos» dans une chanson, nous ne vous aurions pas cru.

10. Sonia Lebel à la chasse

La présidente du Conseil du trésor a publié une série de photos la montrant à la chasse à l’ours cette année.

• À lire aussi: Sonia LeBel publie des photos d’un ours tué à la chasse

Un des clichés partagés sur Instagram par Mme Lebel semble montrer le corps sans vie de l’ours chassé.

Bien qu’il puisse être tentant de publier une photo de son animal mort sur les réseaux sociaux, ce comportement est hautement controversé dans le milieu de la chasse et en a fait réagir plus d’un sur les réseaux sociaux.

11. Trudeau appelle Legault , «Legros»

«Je suis très heureux d’être ici, ce matin, en compagnie du premier ministre "Legros", a-t-il affirmé. François, c’est un grand plaisir de pouvoir te voir en personne».

• À lire aussi: [VIDÉO] François «Legros»: Justin Trudeau se trompe en conférence de presse

• À lire aussi: 8 fois où des politiciens se sont insultés au Québec

C’est rare qu’on ait la chance d’avoir nos deux premiers ministres ensemble. C’est juste vraiment plate que cet événement ait été gâché par cette bourde de Justin Trudeau.

Ou amélioré?

12. Snoop Dogg massacre le nom de Denis Villeneuve

On ne sait pas trop pourquoi c’est Snoop Dogg qui a été retenu pour annoncer les nominations des Golden Globes, mais on aime l’idée! Et ça nous a permis de constater que le rappeur a beaucoup de mal à prononcer les noms, surtout celui de Denis Villeneuve.

A moment of silence for the way Snoop Dogg pronounced Denis’ name😭😂#GoldenGlobes pic.twitter.com/P5TpioFJnE — Sarine (@SarineBez) December 13, 2021

• À lire aussi: Snoop Dogg massacre le nom de Denis Villeneuve en annonçant les nominations des Golden Globes

Êtes-vous abonné au Sac de Chips sur Instagram ?

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s