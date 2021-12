L’homme qui a le plus de perçages au pénis explique que ceux-ci n’affectent pas sa vie sexuelle

L’homme qui détient le record mondial pour le plus de modifications corporelles s’est récemment confié au Daily Star à propos de ses 278 perçages au pénis.



Rolf Buchholz, un Allemand de 61 ans, est le plus grand amateur au monde de modifications corporelles.

• À lire aussi: Des femmes sont fascinées par un «parc de pénis» où elles peuvent caresser des «engins» géants dans l’espoir de trouver un homme bien membré



Depuis 20 ans, il a en effet modifié son corps par le truchement de tatouages, d’implants, de scarification et, évidemment, de perçages.

AFP



Au total, il a été percé 453 fois et plus de la moitié de ces perçages ont eu lieu au niveau de ses organes génitaux.

Et pourtant, malgré ces presque trois centaines de «boucles de pénis» lui ornant le phallus, il arrive à avoir une vie sexuelle «normale».

• À lire aussi: L'homme qui possède le plus gros pénis au monde révèle qu’il est très en demande auprès des célébrités



Au Daily Star, il a avoué: «Ce n’est pas un problème du tout. Si mes perçages avaient constitué un problème, je m’en serais débarrassé il y a longtemps.»

Par contre, là où le bât (plein de perçages métalliques) blesse, c’est lors du passage au contrôle de sécurité des aéroports.



Pour Buchholz, il est difficile de ne pas faire sonner l’alarme des détecteurs de métaux pour ensuite se faire dévisager par les voyageurs et le personnel de l’aérogare peu habitués à son look inusité.



Relatant une mésaventure où il s’est vu refuser l’entrée aux Émirats Arabes Unis, il a déclaré: «Ceux qui m’ont escorté jusqu’à l’avion ont dit que c’était à cause de ce que j’avais l’air et parce qu’on me suspectait de pratiquer la magie noire.»

• À lire aussi: On peut voir l’érection d'Elvis dans un de ses films



Celui qui travaille dans les télécommunications a notamment eu des implants dans le front qui lui donnent l'air d’avoir des cornes.

Il a, de plus, 94 perçages sur et autour des lèvres.



Sa modification la plus douloureuse a cependant été le tatouage de la paume de sa main.



Le décompte officiel de ses modifications, selon le Livre Guinness des Records, inclut la scission de sa langue, mais pas la scission de son pénis.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s