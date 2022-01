7 personnes imitées au Bye Bye 2021 qui ont réagi à leur parodie

Le Bye Bye 2021 a frappé dans le mille à plusieurs reprises avec ses sketches et ses imitations particulièrement réussis.

Claude Legault en Denis Coderre; Yannick De Martino en David Goudreault; Guylaine Tremblay en Guillaume Lemay-Thivierge et en Anne Casabonne; Sarah-Jeanne Labrosse en Hubert Lenoir... Et la liste pourrait continuer de s'allonger.

• À lire aussi: Bye Bye 2021: l'apparition surprise de Dodo dans une publicité réjouit tout le monde

• À lire aussi: Bye Bye 2021: 16 personnalités qu’on ne s’attendait pas à voir

Voici ce que les personnalités ont dit de leur parodie:

1. Pénélope McQuade

L’animatrice a adoré l’imitation de Sarah-Jeanne Labrosse.

«J’ai eu l’impression de me voir», a-t-elle dit dans une story sur Instagram.

2. David Goudreault

Le romancier a dit de la performance de Yannick De Martino: «Je n'aurais pu rêver d'une meilleure imitation.»

3. Hélène Boudreau, la fille de l’UQAM

Celle qui a beaucoup fait jaser en 2021 a non seulement présenté le mois d’avril à Infoman, mais elle a également été imitée dans un petit flash au Bye Bye.

• À lire aussi: Voici toutes les fois où on a parlé d’Hélène Boudreau, la «fille de l’UQAM», cette année

En direct de Dubaï, la productrice de contenu pour adultes a repartagé avec amusement tous les messages envoyés par ses fans le 31 au soir.

4. François Legault

Le premier ministre fait dire qu’il a tout apprécié, genre. Voici son message générique:

Les revues de l’année, c’est une tradition. Même si la nature de mes fonctions fait en sorte que je suis souvent ciblé dans ces émissions, c’est de bonne guerre. Nos artisans travaillent tellement fort pour offrir un produit de qualité. J’aimerais les féliciter, sincèrement! pic.twitter.com/VYvXe8fj7m — François Legault (@francoislegault) January 1, 2022

«Sincèrement!»

#woke

• À lire aussi: Voici 13 personnes dont on ignorait l'existence avant 2021

5. Hubert Lenoir

On pense qu'il a aimé, car le chanteur a simplement partagé, dans un carrousel de photos le 1er janvier, une capture de sa bonne amie Sarah-Jeanne déguisée.

En tout cas, on pense que c'est Sarah-Jeanne. C'est peut-être juste une photo d'Hubert un peu floue aussi.

6. Véronique Cloutier

L'animatrice chouchou des Québécois n'avait que des bons mots pour la parodie: «Étonnée et flattée de cette parodie de Loto Méno dans le Bye Bye! Quel travail extraordinaire et quel souci du détail (les décors, le jeu). Bravo à nos amis Sarah-Jeanne et Stéphane», a écrit Véro sur Facebook.

7. Louis Morissette

Si le producteur et mari de Véronique Cloutier n'a pas réagi publiquement, on sait qu'il a trouvé la parodie très drôle. Il a écrit personnellement à Stéphane Rousseau (son imitateur!), et celui-ci s'est dit soulagé sous la publication de Véro: «Toujours un peu angoissant quand on parodie des gens qu'on aime et qu'on connaît! J'étais très heureux et soulagé hier soir quand j'ai reçu le message de Louis qui me disait qu'il avait trouvé ça drôle! Gros becs et bonne année!»

Voilà! Nous continuons de récolter les réactions. On attend encore le tweet de Denis Coderre!

Bonne année, tout le monde.

Suivez-vous le Sac sur Instagram?

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s

s