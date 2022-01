9 choses à savoir sur Chantal Machabée

La nouvelle qui fait du bien aujourd’hui: Chantal Machabée est nommée à titre de vice-présidente aux communications du Canadien de Montréal. C’est sans surprise que la Toile s’est enflammée et qu'elle a fait l’éloge de cette pionnière du journalisme sportif au Québec.

Après plus d’une trentaine d'années au Réseau des sports (RDS) à couvrir l’actualité sportive et les activités du Canadien, elle relèvera un nouveau défi prochainement, au plus grand plaisir des amateurs.

• À lire aussi: Marc Bergevin est congédié par le Canadien

• À lire aussi: Voici 13 personnes dont on ignorait l'existence avant 2021

Voici 9 choses à savoir sur la nouvelle VP aux communications du CH:

1. En 1989, elle devient la première femme à faire la lecture d’un bulletin de nouvelles sportives à la barre du tout premier bulletin Sports 30, sur les ondes du Réseau des sports.

Elle devient, du même coup, la première employée de celui-ci.

2. Elle devient la première femme à animer la diffusion du hockey du Canadien de Montréal à RDS en 2004.

3. Elle était cheffe d’antenne pour les Jeux olympiques de Vancouver, en 2010, et de Londres, en 2012.

4. Elle a déjà travaillé pour TVA Sport Mag vers la fin des années 80.

5. Elle est mère de deux garçons.

6. Elle a porté la flamme olympique en 2010.

• À lire aussi: 17 moments qui auraient mérité une médaille aux J.O. de Tokyo 2020 (2021)

• À lire aussi: Penny Oleksiak incapable de démêler ses médailles parce qu'elle en a trop à la partie du CH

7. Elle était propriétaire d’un restaurant à Terrebonne.

8. Elle a déjà visité les troupes de l’armée en Afghanistan.

9. Elle est et restera une figure marquante du journalisme sportif au Québec!

ERIC MYRE/AGENCE QMI

Bon succès!

Suivez-vous Le Sac de chips sur Instagram?

À voir aussi sur Le Sac de Chips:

s

s