Bordel dans les airs: trois filles de L'île de l'amour essayent de s'excuser mais se font ramasser

On ne vous apprend rien: le vol direction Cancún qui a complètement dégénéré fait le tour de la Toile en ce moment. Isabelle, Anna-Maëlle et Sandrine de L’île de l’amour étaient présentes sur le vol, mais, rassurez-vous, elles ont été sages... selon leur propre témoignage.

• À lire aussi: Des vedettes se moquent des influenceurs sur le party dans l’avion vers Cancún

• À lire aussi: On vous donne des nouvelles des Insulaires de L'île de l'amour

Les trois filles ont voulu faire le point sur la situation dans une série de stories Instagram, hier. C’est sans surprise que Isabelle, la pilote, a pris la parole pour le reste du groupe et a pris leur défense.

«Oui on était dans le vol, mais on n’a rien fait. On était dans le fond, bien assises et on dormait parce que nous étions brûlées», dit-elle.

«Ouais comme genre», ajoute Sandrine.

Dans leurs explications, que plusieurs ont qualifiées de douteuses, elles se défendent en disant que les restrictions imposées par la Santé publique lors du départ n'étaient pas les mêmes qu'en ce moment (ce qui n'est pas tout fait exact) et qu'elles sont doublement vaccinées, donc techniquement protégées.

• À lire aussi: Voici pourquoi Justin Trudeau a traité les influenceurs de Cancún d’ostrogoths

Les excuses des trois filles, qui écorchent aussi le sensationnalisme des médias, ne passent pas du tout auprès du public, qui ne voit pas vraiment la sincérité derrière le message.

Certaines personnes ne sont pas du tout d’accord avec les propos qu’elles rapportent dans la vidéo.

Les trois filles réussiront-elles à revenir au Québec aujourd'hui? À suivre.

Êtes-vous abonnés au Sac de chips sur Instagram?

À voir aussi sur Le Sac de chips:

s

s