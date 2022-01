L'organisateur du party dans l'avion vers Cancún s'explique mais ne s'excuse pas

James William Awad, l’organisateur du vol privé vers Cancún rempli d'influenceurs perturbateurs qui a complètement dégénéré, s’est expliqué dans une longue déclaration publiée sur un blogue.

L’homme, déjà mis à l’amende par l’AMF pour avoir exercé illégalement l’activité de courtier en valeurs mobilières, est aujourd’hui à la tête de l’entreprise 111 private club.

En 2017, notre organisateur de party, qui s’appelait alors Kevin Awad, a demandé au Directeur de l’état civil de changer de nom pour James William, modification qui est entrée en vigueur en 2019.

Voici donc la longue explication qu’il a publiée ce matin.

«J’apprécie votre patience. En examinant la situation actuelle en profondeur, je peux comprendre pourquoi les citoyens peuvent être fâchés à la suite des événements. Étant une personne qui aime rassembler les gens, je m’étais engagé à faire un événement privé en toute sécurité à Cancún avec mon groupe du 111 private club.

J’ai loué un avion privé pour assurer la sécurité de tous. Nous avons aussi pris des mesures additionnelles en demandant à ce que tous les passagers soient testés à Montréal afin d’assurer un voyage sécuritaire, et ce, même si les autorités mexicaines n’exigent pas de test PCR négatif pour entrer dans leur pays.

Dans cet avion privé, seulement mon groupe était autorisé à embarquer. L’avion a été loué pour mon groupe et mon groupe uniquement.

Mardi, j’ai eu une rencontre avec un représentant de la sécurité de Sunwing pour discuter des conditions suivantes:

La présence du Directeur de la sécurité pendant le vol ainsi que 3 gardes à mes frais;

Pas de repas pendant le vol;

Tout bagage à main autre que les sacs à main, passeports, cellulaires se doit d’être rangé de façon appropriée. Ceci inclut aussi les achats d’items hors taxes;

Les masques chirurgicaux doivent être portés en tout temps, couvrant nez, bouche et menton comme les exigences de Transport Canada le stipulent.

Aucune boisson alcoolisée ne va être servie

Tout passager doit avoir un test PCR négatif valide approuvé par l’agence de santé publique du Canada**

Tout passager doit être en état de sobriété lorsqu’il s’enregistre ainsi que lorsqu’il monte à bord de l’avion

Tous les passagers doivent rester assis avec la ceinture de sécurité, à l’exception de l’utilisation de la salle de bain

Interdiction de rester debout dans l’allée

L’organisateur est tenu responsable si le vol est détourné dû au non-respect des conditions

J’ai accepté toutes ses conditions incluant la présence des gardes tout en les assurant que les mesures établies allaient être respectées.

Nous ne pouvions pas conclure l’entente puisque Sunwing refusait de fournir des repas aux passagers dans un vol d’une durée de 5h.

Ils ont annulé notre vol basé sur des présomptions et les autres compagnies aériennes ont fait de même.

À cet instant précis, le 111 private club travaille sans relâche pour assurer un retour en toute sécurité à Montréal, et ce, le plus rapidement possible.

Le 111 private club est un rêve et une vision où j’ai mis cœur et âme dans sa création. Ceci était mon premier événement de voyage. J’ai grandement appris et je continue d’apprendre de cette expérience.

Apprendre de ses expériences, c’est ce qui fait la différence.»

On attend tous avec impatience la suite des choses!

