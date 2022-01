Des scientifiques baptisent un arbre en l'honneur de Leonardo DiCaprio

Un arbre a été baptisé l'Uvariopsis dicaprio afin de remercier comme il se doit l'acteur Leonardo DiCaprio pour son travail environnemental.

• À lire aussi: Leonardo DiCaprio a eu du mal à tourner une scène de nu avec Meryl Streep

Près de 200 espèces de plantes et champignons ont été baptisées l'année dernière par les scientifiques de Kew, dans l'ouest de Londres, et l'on trouve parmi ces découvertes l'Uvariopsis dicaprio, un arbre qui mesure quatre mètres de haut et qui comporte un tronc orné de fleurs jaunes et vertes au cœur de la forêt d'Ebo, au Cameroun.

Il a été baptisé ainsi pour remercier l'acteur Leonardo DiCaprio qui s'engage régulièrement pour protéger la planète et qui avait, en 2020, travaillé en partenariat avec l'organisation de conservation Re:wild pour mettre un terme à l'exploitation de cette forêt pour son bois.

• À lire aussi: Une mystérieuse lettre possiblement jetée à la mer du Titanic analysée à Rimouski

«Nous avons beaucoup apprécié le soutien que Leonardo DiCaprio nous a apporté dans la campagne pour protéger Ebo l'année dernière, il nous a donc semblé opportun de l'honorer de cette manière, en baptisant de son nom une espèce unique à cette forêt», a déclaré le Dr Martin Cheek, le chercheur principal de ce projet.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s