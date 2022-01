Le personnage de Michel Charette pète une solide coche contre la nouvelle génération dans le premier épisode de la série Le Bonheur

Diffusé mercredi soir, le premier épisode de la nouvelle série Le Bonheur a déjà engendré une scène classique dont on risque de se souvenir longtemps.

Signée de la plume de François Avard et Daniel Gagnon, Le Bonheur met en scène la famille de l’enseignant François Plante (interprété par Michel Charette) qui quitte sa profession pour s’exiler à la campagne.

Dès les premières secondes de la série, les téléspectateurs qui ont vu l’épisode ont pu comprendre la cause de cet exil.

Visiblement à bout de nerfs et exaspéré par la jeune génération à laquelle il enseigne le français, Plante déverse son fiel sur ses élèves avant de littéralement péter les plombs.



L’extrait déjà mémorable est CI-HAUT.

Voici quelques-unes de nos citations favorites du personnage de Michel Charette:

«Année après année, j’enseigne à des élèves encore plus débiles que ceux de l’année d’avant!»



«Après 20 ans, ça donne quoi? Des hosties de légumes pas capables d’accorder “cheval” au pluriel pis qui veulent décider du sexe des chaises, tababrnak!»

«Ta yeule hostie de face de raie, j’ai pas fini!»

Donnez-lui tout de suite le prix Gémeau du meilleur acteur!



Le Bonheur est diffusé le mercredi à 21h30 à TVA et est disponible sur TVA+.

