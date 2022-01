Le Senior qui a organisé le voyage des influenceurs fait aussi de la musique

Dorénavant, le personnage du prof d’art devenu kidnappeur et producteur de pinceaux dans le classique jeunesse Opération beurre de pinottes ne sera plus la première personne à qui on va penser quand on entendra le nom de Senior.

• À lire aussi: Le Clan Panneton rit des influenceurs du Mexique dans sa nouvelle campagne de publicité

• À lire aussi: Voici tout ce qui s’est passé à date en 2022

• À lire aussi: L'organisateur du party dans l'avion vers Cancún s'explique mais ne s'excuse pas

• À lire aussi: Des vedettes se moquent des influenceurs sur le party dans l’avion vers Cancún

• À lire aussi: Plusieurs vedettes se joignent à Arnaud Soly pour écorcher les influenceurs de Cancún

• À lire aussi: Voici pourquoi Justin Trudeau a traité les influenceurs de Cancún d’ostrogoths

Le mot espagnol pour monsieur est aussi le sobriquet utilisé par James Awad, le très controversé organisateur du voyage dans le Sud qui s’est mal passé.

Au cours des derniers jours, on a beaucoup entendu parler d’Awad, que ce soit pour ses frasques financières ou pour les captures d’écrans de ses conversations privées partagées sur des pages de potins sur Instagram. Avant ça, il demeurait un personnage plutôt inconnu.

Si vous vous promenez sur son compte Instagram, vous allez constater qu’il compte beaucoup d’abonnés. Vraiment beaucoup. Genre, dans les sept chiffres. Beaucoup plus que Marie-Mai. Et si vous connaissez moindrement le rap, vous allez reconnaître quelques visages, dont Gucci Mane et Rick Ross, parmi ceux qui posent avec notre nouvel entrepreneur préféré.

Eh oui, on peut dire que le Senior a plus d’une corde à son arc. En plus d’être entrepreneur et agent de voyages peut-être clandestin, le jeune homme est aussi musicien. Sur les sites d’écoute en continu, on peut retrouver deux de ses albums, soit I Feel Better Alone paru en 2020 et break & tell paru en 2021.

Sur Spotify, l'artiste compte 21 026 écoutes par mois. C’est beaucoup moins que Marie-Mai.

Alors pourquoi a-t-il autant d’abonnées et si peu d’écoutes?

La réponse paraît simple: il est aussi bon à la musique qu’il l’est à organiser des voyages.

Désolé Senior. Quessé tu veux qu'j'te dise?

Aussi sur le Sac de chips:

s

s