Ceux qui sont obsédés par les potins de célébrités seraient moins intelligents, selon une étude

Au Sac de chips, on raffole des potins.

Malheureusement pour nous, ça pourrait en dire long sur notre intelligence...

Selon une étude réalisée par des gens plus brillants que nous, probablement parce qu’ils ne sont pas fascinés par les vies des gens riches et célèbres, ceux qui le sont sont plus susceptibles d’être moins «choyés intellectuellement».

L’étude publiée pour la première fois en novembre 2021 a été menée auprès de 1 763 adultes en Hongrie. On a demandé aux participants de se soumettre à des exercices cognitifs incluant un test de vocabulaire et un test de substitution de symboles (demandez-nous pas ce que ça veut dire).

Ensuite, nos cobayes ont été soumis à d’autres tests pour déterminer leur niveau d’obsession envers la vie privée des gens riches et célèbres.

Évidemment, si vous avez lu le début de ce texte, vous savez déjà où on s’en va avec tout ça.

Ceux qui ont démontré un plus haut niveau d’intérêt pour les vedettes ont généralement eu de moins bons résultats sur les tests cognitifs.

Oups.

Par contre, les résultats faibles dépendent aussi d’autres facteurs, comme la situation socio-économique du participant, l’endroit d'où il vient, ou sa propre estime de lui-même.

Évidemment, l’étude ne trace pas de liens directs entre un intérêt pour les Kardashians et un faible QI, mais démontre simplement que ceux qui ont eu plus de difficulté avec le test sont plus portés à avoir un intérêt pour les potins.

Donc même si vous savez avec qui Marie-Mai sort, ça ne veut pas dire que vous devriez lâcher les études pour autant.

