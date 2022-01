Deux policiers ignorent un vol parce qu'ils jouent à Pokémon Go

Il y a de bons et de moins bons moments pour jouer à Pokémon Go. C’est l’activité idéale si vous êtes en congé et avez besoin de prendre l’air, mais peut-être pas si vous êtes un policier appelé à intervenir sur la scène d’un crime.

• À lire aussi: Pourquoi déteste-t-on Pokémon Go?

• À lire aussi: Un garçon qui a vendu sa collection de cartes Pokémon pour sauver son chien reçoit un paquet de cartes rares de la part de la compagnie qui les produit

Et pourtant, deux patrouilleurs du Service de police de Los Angeles (LAPD) ont eu la drôle d’idée de procéder à la capture d’un Snorlax et d’un Togetic alors qu’on les attendait plutôt en renfort sur les lieux d’un cambriolage.

L’étrange incident s’est déroulé en avril 2017, moins d’un an après la parution de Pokémon Go, mais a refait surface cette semaine puisque les deux ex-policiers, congédiés à la suite de leur bévue, ont perdu leur cause en Cour d’appel vendredi dernier.

Selon des documents légaux obtenus par Vice, une alerte pour un possible vol dans un magasin Macy’s venait d’être lancée lorsque les officiers Louis Lozano et Eric Mitchell, qui travaillaient à ce moment pour le LAPD, ont été contactés par leur supérieur pour intervenir sur la scène du présumé crime.

Les deux policiers étaient dans le secteur mais auraient cependant choisi – à deux reprises! – d’ignorer l’appel de leur patron, préférant se lancer à la poursuite d'un Snorlax tout juste apparu à proximité.

«Les gars vont tellement être jaloux»

Pendant 20 minutes, en arpentant les rues de Los Angeles à la recherche du Pokémon dodu, Lozano et Mitchell auraient notamment discuté de stratégie pour attraper la créature, en plus d’apercevoir en route un Togetic, lui aussi prêt à être capturé. Quelle journée!

Et bonne nouvelle pour le duo: les deux dresseurs seraient parvenus à enfermer dans une Poké Ball d’abord le Snorlax, puis le Togetic, qui aurait toutefois donné du fil à retordre à Mitchell.

«Putain de merde, mec! Cette chose est en train de me mettre une raclée», aurait mentionné l’ex-policier pendant l’éreintant combat contre le Pokémon de type fée, selon des documents légaux. «Putain de merde... Finalement! Les gars vont tellement être jaloux!» se serait-il ensuite exclamé à la suite de sa victoire.

Enregistrés... puis congédiés

Une ombre a cependant gâché cette journée de rêve pour tout amateur de Pokémon: Lozano et Mitchell, comme c’est souvent le cas dans les autopatrouilles, ont été enregistrés tout au long de leur périple, ce qui a ensuite permis au Service de police de découvrir pourquoi les deux patrouilleurs n’avaient pas répondu à l’appel concernant le cambriolage.

Cette histoire a finalement mené à leur congédiement, la direction du service notant dans sa décision que «jouer à Pokémon Go a montré un mépris total pour la communauté, gaspillé des ressources, violé la confiance du public et n’était pas professionnel mais embarrassant pour le département».

«Leur comportement reflétait une négligence grave, de la lâcheté, un manque de considération et de la tromperie», est-il indiqué par la suite dans la déclaration.

La capture du Snorlax et du Togetic a donc coûté un peu cher aux deux policiers.

Il faut toutefois voir les choses du bon côté: Louis Lozano et Eric Mitchell ont désormais beaucoup plus de temps libres pour s’adonner à Pokémon Go.

C'est déjà ça.

Êtes-vous abonnés au Sac de chips sur instagram?

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s