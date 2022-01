Étienne Boulay se fait tatouer le dos au complet en l'honneur de sa famille

«Mon grand-père est décédé il y a près de 2 ans et son idole était Charles Lindbergh. Lindbergh a effectué le premier vol transatlantique en solitaire entre New York et Paris en 1927, à bord du Spirit of St. Louis (mon grand-père avait 9 ans). C’est l’avion que j’ai dans le haut du dos. J’ai ajouté les initiales des enfants sur les ailes, parce que j’aimais la symbolique. Mon père adore les voiliers, et le vieux loup de mer expérimenté à travers la tempête est une métaphore sur ma feuille de route particulière. Ce serait trop long pour vous expliquer chaque détail, mais je vous offre celui-ci: les initiales de @maikadesnoyers ont été stratégiquement inscrites sur le navire, puisqu’elle m’a aidé et continue de m’aider à garder le cap. Cependant, comme j’aime lui dire, il y a moyen de grossir la vague juste en dessous de ses initiales si jamais on se laisse.»