Les politiciens et quelques personnalités publiques saluent le travail d’Horacio Arruda à la suite de sa démission

C’est en soirée, lundi, que la nouvelle est tombée: le directeur national de la santé publique, le docteur Horacio Arruda, venait de remettre sa démission au premier ministre Legault.

Celui qui avait conquis le coeur des Québécois lors des premières vagues de la pandémie était de plus en plus mis en doute par les communautés scientifique et médiatique.

Sentant l’étau se refermer autour de lui, le bon docteur Arruda a donc préféré prendre la sortie avant qu’on ne lui la montre.

Cela n’a pas empêché de nombreuses personnalités publiques québécoises, à commencer par les chefs des différents partis politiques, de lui témoigner leurs bons sentiments sur Twitter, à la suite de cette annonce.

1/2 Le Dr. Arruda a longtemps servi les https://t.co/tKDBTk4kv9. Les deux dernières années de pandémie ont été charnières. Elles l'auront forcé à mettre de côté sa vie ainsi que sa famille pour nous tous.tes et pour cela, on l'en remercie. #polqc https://t.co/jtvCOyma9j — Dominique Anglade (@DomAnglade) January 11, 2022

Merci au Dr Horacio Arruda pour ses longues années de dévouement envers notre appareil de santé publique, trop longtemps négligé et sous-financé.



Tout au long de cette pandémie, il a servi le Québec avec sincérité. C’est le gouvernement de la CAQ qui a pris les décisions. #polqc — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) January 11, 2022

1/2 Dr. Arruda s’est sacrifié pour les mauvaises décisions du gouvernement, mais le problème structurel demeure: il y a dans la cellule de crise un seul scientifique, pour 15 spécialistes de la politique et des comms au service des décisions politiques de F. Legault. #polqc https://t.co/5A2EvDHMsg — Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) January 11, 2022

Drame sans précédent, défi sans précédent, courage exemplaire, communicateur d’exception… Qui oserait prétendre qu’on aurait pu faire plus ou mieux?

Le départ de @ArrudaHoracio est plus une source d’inquiétude que de confiance.

En tout cas, merci!

🙏🏻https://t.co/HigIg3ld2o — Yves-F. Blanchet 🎗⚜️ (@yfblanchet) January 11, 2022

Les maires des deux plus grandes villes du Québec ont aussi rendu hommage à Horacio Arruda.

.@ArrudaHoracio, la tâche qui était devant vous était immense. Vous avez accompagné le Québec dans l’un des moments les plus difficiles de son histoire, avec toute la pression et l’abnégation qu’une telle responsabilité impose. Merci pour votre engagement. #COVID19 — Valérie Plante (@Val_Plante) January 11, 2022

La détermination du docteur @ArrudaHoracio pour vaincre ce virus a fait de lui un allié indéniable pour tous les Québécoises et les Québécois durant cette période difficile. Nous lui devons énormément. Merci d’avoir mis le bien commun au cœur de vos priorités. #polqc #COVID19 — Bruno Marchand (@brunomarchand) January 11, 2022

Quelques membres de la colonie artistique ont aussi tenu à réagir au départ du directeur national de la santé publique, parfois avec humour!

Bravo et merci @ArrudaHoracio ! Occuper ce poste dans ce contexte anxiogène avec les estrades remplies de gérants, mission impossible! Vous pourrez maintenant danser en paix! 🕺 — Dany Turcotte (@danyturcotte) January 11, 2022

1 journée plus tôt Arruda aurait pu aller à Big Brother :( — Louis T (@_LouisT) January 11, 2022

Les rumeurs l’envoient à la santé publique des Kings de Los Angeles https://t.co/RwfDDrHOji — Martin Petit (@Lemicrodefeu) January 11, 2022

Patrick Roy faire dire que la Santé publique perd rien de l'essayer. — Daniel Thibault (il / heille) (@danielthibault) January 11, 2022

