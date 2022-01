L’ex-star du porno Jenna Jameson ne peut plus marcher en raison d’une maladie rare

L’ancienne vedette de films pour adultes est actuellement hospitalisée et n’est plus en mesure de marcher.



Selon ce que rapporte Page Six, Jenna Jameson souffrirait du syndrome de Guillain-Barré, une maladie du système nerveux.

• À lire aussi: L'homme qui possède le plus gros pénis au monde révèle qu’il est très en demande auprès des célébrités



C’est son partenaire de vie, l’homme d’affaires Lior Bitton, qui en a fait l’annonce sur Instagram au cours de la fin de semaine dernière.





L’ex-actrice porno souffrait de nausées depuis deux semaines quand elle s’est présentée à l’hôpital la semaine dernière. Elle a toutefois été renvoyée chez elle.



«Ensuite, elle est revenue à la maison et elle ne pouvait plus se déplacer», a expliqué son conjoint dans une vidéo publiée samedi.

• À lire aussi: Un média américain s’excuse après avoir diffusé un vidéo pornographique dans son bulletin



«Ses muscles des jambes étaient très faibles, alors elle ne pouvait même pas marcher jusqu’à la salle de bain. Elle tombait en revenant, ou dans la salle de bain. Je devais la ramasser et la transporter dans son lit. Et puis après, en dedans de deux jours, les choses se sont dégradées. Ses jambes ne la soutenaient plus et elle ne pouvait plus marcher», a poursuivi Bitton.



Ce dernier a donc ramené Jenna Jameson à l’hôpital, où des examens plus poussés ont finalement déterminé qu’elle souffrait syndrome de Guillain-Barré.



Selon l’Organisation mondiale de la santé, «dans le syndrome de Guillain-Barré, le système immunitaire du patient attaque une partie du système nerveux périphérique. Le syndrome peut atteindre les nerfs qui commandent les mouvements musculaires, ainsi que ceux qui transmettent les sensations douloureuses, thermiques et tactiles. Il peut ainsi entraîner une faiblesse musculaire et la perte de sensation dans les jambes et/ou les bras.»

C’est une maladie rare, qui touche environ 1,5 personnes sur 100 000 par an.

• À lire aussi: Une modèle OnlyFans affirme faire des «trips à trois» avec son mari et Dieu



«Elle fait de la thérapie physique pour essayer de se tenir sur ses jambes, mais pour l’instant, elle ne peut pas se tenir sur ses jambes. Ils viennent de commencer le traitement alors on va voir comment ça se passe. Alors continuez de prier», a déclaré l’homme d’affaires israélien avec qui Jameson partage sa vie.



La principale intéressée a, à son tour, publié un message vidéo à l’intention de ses fans.



La publication est toutefois un peu awkward considérant que Jameson la conclut en écrivant: «Je ne suis PAS vaccinée. Ce n’est donc PAS une réaction au vaccin. Merci à tous ceux qui s’en sont préoccupés».



En effet, avant même la pandémie de COVID-19, Jameson était connue comme une anti-vaccin notoire, notamment en ce qui concerne la rougeole.

On lui souhaite néanmoins un prompt rétablissement.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s