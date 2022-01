Mariana Mazza a «crashé» les auditions de Star Académie... et elle ne sera sûrement pas choisie

Alors que les salles de spectacle sont fermées, Mariana Mazza a choisi de profiter de cette pause pour se réinventer et tenter sa chance à Star Académie!



Ce n'est pas un secret pour personne que Mariana Mazza est une grande fan de Star Académie. L'année dernière, elle était allée rendre visite aux Académiciens pendant une heure, répondant à leurs questions avec toute l'ouverture et le franc-parler qu'on lui connaît. Son message aux candidates féminines avait d'ailleurs fait le tour du web, l'année dernière.

Voilà que pour la nouvelle édition, Mariana a décidé de pousser le tout un peu plus loin en tentant sa chance à son tour, et elle a partagé le fruit de son audition sur ses réseaux sociaux.



Contrairement aux autres candidats qui, on peut le voir cette semaine à l'Audition finale, se produisent devant Lara Fabian, Gregory Charles et Guylaine Tremblay, Mariana, elle, a poussé la note devant celui qui animera le Variété du dimanche soir, Marc Dupré... au grand étonnement de celui-ci!



Évidemment, l'audition de Mariana a été ponctuée de moments tordants, du moment où elle change les paroles d'une chanson de Marc Dupré à son insistance à voir Lara Fabian, en passant par le moment où elle enlève ses pantalons pour faire chanter son tatouage d'Éric Lapointe sur sa cuisse!



«Fak c’est ça... J’ai pas de spectacle, je m’emmerde, alors je suis allée crasher les auditions de @staracademietva», peut-on lire en légende.



En commentaires, ses abonnés ont été nombreux à lui faire savoir qu'ils avaient ri un bon coup en regardant son audition.

L'Audition finale de Star Académie sera diffusée jusqu'au 13 janvier, à 19h30, alors qu'on y découvrira les candidats qui deviendront Académiciens ou qui devront chanter au premier Variété pour gagner leur place. Le premier Variété sera ensuite diffusé ce dimanche, le 16 janvier, à 19h.

