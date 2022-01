Des hommes se font poser des questions sur l’anatomie féminine et leurs réponses sont exécrables

Vous souvenez-vous de vos cours de biologie de secondaire trois?



Oui, non, peut-être? En tout cas, on espère que vous avez gardé les très importantes notions de base sur l’anatomie féminine pas trop loin dans votre tiroir de la mémoire.

Parce que si ce n’est pas le cas et que vous tombez sur une équipe de production de l’émission Jimmy Kimmel Live la prochaine fois que vous déambulez tout bonnement dans les rues d’Hollywood, vous pourriez avoir l’air d’un bel abruti.



Dans un segment de l’émission intitulé «​​What Do You Know About the Female Body?» (Que voulez-vous savoir sur le corps féminin?) qui aurait de quoi rendre Guy Nantel vert de jalousie, des quidams de sexe masculin se font en effet poser des questions d’ordre général sur l’anatomie du sexe féminin.



Et ils sont poches. Très poches.

Ces pauvres messieurs n’ont aucune idée du nombre de trompes de Fallope que possèdent les mesdames, pas plus qu’ils ne savent combien ils ont d’utérus ou encore où se situent les ovaires.

C’est humiliant...et hilarant.

Mention spéciale au beau monsieur avec un t-shirt Hurley dont l’épouse (qui l’accompagne) est gynécologue.

Pour vous éviter d’aller pitonner sur Wikipédia pour savoir combien les femmes ont de trompes de Fallope, fiez-vous sur le Sac de Chips: elles en ont douze, toutes situées entre les omoplates.

