Jason Momoa et Lisa Bonet annoncent leur séparation

C'est la fin d'une histoire d'amour qui aura duré 16 ans pour Jason Momoa et Lisa Bonet, qui annoncent leur séparation.



Dans une publication Instagram du mercredi 12 janvier, la star d'Aquaman et sa conjointe, mariés depuis cinq ans, ont annoncé avoir choisi de prendre des chemins différents.

«Nous avons tous ressenti la pression et les changements en ces temps de transformation. Une révolution se produit et notre famille ne fait pas exception. Ressentir et grandir à partir de ces changements sismiques qui se produisent. Et donc, nous partageons des nouvelles de notre famille, soit que nous nous séparons. Nous partageons non pas parce que nous croyons que ça doive se retrouver dans les nouvelles, mais plutôt pour que nous puissions continuer nos vies en toute dignité et honnêteté. L'amour entre nous restera, évoluant de la manière qu'il souhaite être connu et vécu. Nous nous libérons l'un de l'autre pour devenir qui nous apprenons à devenir... Nous sommes dévoués à cette vie sacrée et à nos enfants, leur apprenant ce qui est possible», peut-on lire dans la publication, signée par les deux parties.

Les deux acteurs s'étaient rencontrés à New York en 2005. Ils sont devenus parents de Lola en 2007, puis de Nakoa-Wolf en 2008. Lisa Bonet est également la mère de la comédienne Zoë Kravitz, née en 1988 de son union avec le rockeur Lenny Kravitz.

Bonet et Momoa s'étaient mariés lors d'une cérémonie discrète en 2017.





