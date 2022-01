Kylie Jenner devient la première femme à atteindre 300 millions d'abonnés sur Instagram

Kylie Jenner, influenceuse, femme d’affaires et plus jeune membre du clan Kardashian, est devenue la femme la plus suivie au monde sur Instagram en atteignant le chiffre mirobolant de plus de 300 millions d’abonnés.

Son compte affichait jeudi matin 301 millions de «followers», tout juste derrière le joueur de soccer Cristiano Ronaldo, à 389 millions, et le champion toutes catégories, à savoir le compte officiel du réseau social lui-même, qui compte plus de 460 millions d'abonnés.

Kylie Jenner, 24 ans, est devenue célèbre pour être apparue dans l’émission de téléréalité L’incroyable famille Kardashian, aux côtés notamment de ses demi-sœurs Kourtney, Kim et Khloe Kardashian.

Elle a ensuite fondé la compagnie de cosmétiques Kylie Cosmetics, entre autres incursions lucratives dans le monde des affaires.

La richissime jeune femme avait déjà (temporairement) battu un record sur Instagram en 2018, en récoltant plus de 18 millions de «likes» pour son faire-part de naissance après l’arrivée de sa fille Stormi. Avant qu’une photo d’œuf, publiée justement en forme de défi pour dépasser Kylie Jenner, ne le batte à plate couture en 2019. L’œuf compte aujourd’hui plus de 55 millions de «likes».

Actuellement enceinte de son deuxième enfant, la compagne du rappeur Travis Scott était moins présente sur Instagram ces derniers temps, suite à la tragédie du festival Astroworld à Houston, au Texas, en novembre.

Il ne reste plus qu'à voir si elle sera en mesure de ravir à Cristiano Ronaldo la ceinture ultime des personnes suivies sur Instagram!

