Alicia Moffet envoie promener ses détracteurs dans une nouvelle chanson dont le refrain contient le mot en F

Alicia Moffet a dévoilé sa nouvelle chanson, Lullaby, qui semble envoyer un message bien clair à ceux qui ont une opinion négative d’elle : «f*ck you».

• À lire aussi: Voici tous les participants et les démasqués à Chanteurs masqués

Celle qui nous a habitués à des mélodies d'amour déploie ce qu'elle décrit comme son «énergie pour 2022» dans cette nouvelle pièce dont le ton des paroles contraste un peu avec la musique.

Les paroles, écrites par Moffet, son producteur Richard Beynon ainsi que ses collaborateurs Frédéric Levesque et Dani Poppitt, sont très claires:

«J’adore la façon dont tu dis mon nom, tu le dis avec tant de haine, tu te promènes en regardant les autres de haut, parlant sans cesse, car tu aimes le son de ta voix...».

• À lire aussi: Alicia Moffet a accouché et voici les détails

Le refrain roule déjà sa bosse sur TikTok où des gens profitent des paroles incendiaires pour dénoncer ce qui les énerve dans la vie.

• À lire aussi: Alicia Moffet donne des nouvelles de sa grossesse

«F*ck you, and you and you and you, tu te crois si cool, comme si tu avais fait quelque chose de nouveau, mais tu passes ta vie à manipuler les autres pour te sentir en vie, répétant les mêmes mensonges...».

On ne sait pas à qui elle parle, mais on n'aimerait pas être à sa place.

Écoutez Lullaby d'Alicia Moffet juste ici :

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s