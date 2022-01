Leonardo DiCaprio a déjà léché l’oreille de l’épouse d’une vedette de la NFL

Le beau Leonardo est un homme rempli de surprises.

À son insu, une parcelle de son jardin secret a été dévoilée récemment au podcast The Morning After, qui est animé par Kelly Stafford, qui est l’épouse du quart-arrière Matthew Stafford, des Rams de Los Angeles (et qui n’est pas la personne qui se fait lécher l’oreille dans l’histoire que vous allez lire).

Ainsi donc, dans le plus récent épisode de son balado, madame Stafford a raconté que son mari et elle étaient allés en vacances avec un couple d’amis, Matt Ryan (le quart-arrière des Falcons d’Atlanta) et son épouse Sarah (qui est la personne qui se fait lécher l’oreille dans l’histoire que vous allez lire).

Les deux couples profitaient des splendeurs des Bahamas quand ils sont tout bonnement tombés sur Leonardo DiCaprio, qui y séjournait aussi.

La vedette de Titanic a ainsi invité le quatuor à une fête se tenant chez lui.

C’est ainsi que les Stafford et les Ryan se sont retrouvés à jouer à des jeux de boisson chez Leo.

À un moment donné, celui qui tient le rôle principal dans la nouveauté Don’t Look Up sur Netflix a reçu une instruction au téléphone: «Leo, lèche l’oreille de Sarah quatre fois et bois six gorgées».



Expliquant la scène à ses auditeurs, Kelly Stafford a raconté: «Mon Dieu! Je le vois se pencher doucement et s’en aller vers l’oreille de Sarah. Il lui lèche l’oreille, je sais pas, pendant un bon 4 secondes, se relève, et va s’asseoir. Et je vous jure que Sarah n’a pas bougé d’un poil.»

La principale intéressée, celle dont l’oreille fut humectée de la bouche du gagnant de l'Oscar du meilleur acteur de 2016, a réagi sur Instagram en se remémorant l’anecdote.

«Le moment le plus incroyable de ma vie, la naissance de mes enfants incluses! Le temps s’est arrêté pour moi!! [emoji d’oreille, emoji de giclage]», a écrit Sarah Ryan.



Leonardo DiCaprio, lui, n’a pas vraiment réagi. Il sert juste d’Instagram pour des choses insignifiantes comme sauver la faune, la flore et le patrimoine mondial. [point d’ironie]

