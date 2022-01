Britney Spears furieuse à la suite de l'entrevue de sa soeur, Jamie

Jamie Lynn Spears, la soeur d'une autre Spears très populaire, a affirmé avoir été enfermée dans une pièce et menacée au couteau par la star.

Britney Spears a admis qu'elle était «dégoûtée» par sa famille à la suite d'une entrevue-choc donnée par sa soeur, Jamie Lynn, pour la télévision américaine.

Au cours de cette entrevue, Jamie Lynn a été interrogée sur la suspension de la tutelle qui encadrait sa soeur depuis plus de dix ans, affirmant face aux caméras de Good Morning America qu'elle était «paranoïaque» et «en détresse» avant d'être mise sous tutelle. Elle a notamment révélé que Britney l'avait jadis enfermée dans une pièce et l'avait menacée au couteau.

Évoquant ses mémoires et les révélations qu'elle y fait à propos de Britney, Jamie a déclaré: «J’avais peur. J’avais aussi très peur de dire quelque chose, car je ne voulais contrarier personne».

Dans son livre, Jamie Lynn affirme aussi que le comportement de Britney au cours de ces 10 dernières années a été «irrégulier et paranoïaque».

L’actrice est aussi revenue sur un autre incident dans lequel sa sœur a commencé à crier contre elle.

Elle a expliqué: «Elle m’a insultée alors que je quittais la pièce. Nous sommes une famille. Je n’essaie pas de m’embrouiller. Quand j’ai essayé de m’extirper de la situation, c’est là qu’elle est devenue vraiment énervée et ma grande sœur a essayé de jouer la médiatrice. J’ai détesté cela.»

Agacée par les propos de sa soeur, Britney s'est rendue sur Twitter pour faire part de son ressenti.

«Heureusement que j'avais une très grosse fièvre, car je n'avais même pas la force de m'en soucier», a-t-elle déclaré à propos de cette entrevue. «Ce qui m'a agacée, c'est que ma sœur a dit que j'étais hors de contrôle. Elle n'était pas souvent avec moi il y a 15 ans. Donc pourquoi parlent-ils de cela si ce n'est pour vendre un livre à mon sujet?»

Britney a également insisté sur le fait que sa soeur n'a jamais eu besoin «de travailler pour quoi que ce soit» et que «tout lui a toujours été offert».

Elle a poursuivi: «Ma famille a ruiné mon rêve mais essaie de me faire passer pour la folle. Ma famille adore me rabaisser et me blesser, donc elle me dégoûte.»

