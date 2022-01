Un des joueurs du CH fait partie de l’univers de Marvel, selon un internaute

Parmi toutes les franchises cinématographiques qui existent, aucune n’est plus vaste que celle du Marvel Cinematic Universe (MCU).

• À lire aussi: Logan Paul s'achète pour 3,5M$ de cartes Pokémon et se rendre compte qu'elles sont fausses

• À lire aussi: Baby Shark est la première vidéo à atteindre 10 milliards de vues sur YouTube

Cette série de films compte 27 titres et regroupe la majorité des superhéros les plus populaires de la planète: Iron Man, Captain America, Black Panther et Spider-Man, pour n’en nommer que quelques-uns.

Par contre, selon un internaute motivé, un différent type de personnage ferait également partie du MCU: le numéro 26 du Canadien de Montréal, le défenseur Jeff Petry.

Parmi toutes les théories entourant l’univers de Marvel, c’est peut-être une des plus étranges, mais elle est tout de même intéressante.

Dans un TikTok publié cette semaine, @noproblemgambler explique un de ses passe-temps: chaque fois qu’il repère un match de sport en arrière-plan dans une série ou un film, il essaie de trouver de quel match il s’agit.

Parce que c’est l’fun.

Pour montrer son processus, il prend comme exemple la série Daredevil, dont les trois saisons, sorties entre 2015 et 2018, sont sur Netflix. (Pour les non-connaisseurs, il s’agit d’une série de l’univers de Marvel.)

Dans le dernier épisode de la deuxième saison, les personnages de Foggy et Karen se rencontrent dans un bar. À la télé du bar est diffusé un match de hockey.

La première chose que notre détective remarque est que les joueurs portent tous des couvre-visages, ce qui signifie qu’il s’agit d’un match universitaire. (Les règles sanitaires ne sont pas les mêmes dans la LNH...)

@noproblemgambler note ensuite qu’au centre de la glace, on aperçoit un S géant, ce qui lui laisse croire qu’il s’agit d’une partie des Michigan State Spartans. Avec un peu de recherche, il découvre que ce logo en particulier n’a été utilisé sur la glace que durant les saisons de 2008 et de 2009.

Il va ensuite sur YouTube pour y trouver un match à domicile des Spartans datant de 2008, mais il remarque que les logos sur les bandes ne sont pas les mêmes que ceux qui sont aperçus dans la partie vue dans Daredevil.

Aucune partie de 2009 n'est accessible dans son entièreté, néanmoins le TikTokeur trouve une vidéo tournée par un fan présent à une partie dans laquelle on peut voir que les logos concordent.

On sait donc maintenant avec certitude que c’est un match à domicile des Michigan State Spartans qui a été disputé en 2009.

NPG est en mesure d'identifier les gilets de l’équipe adverse à ceux des Ohio State Buckeyes.

En 2009, seulement deux matchs ont été disputés entre ces deux équipes au Michigan, soit le 13 et le 14 février. Toujours en cherchant, NPG apprend que le match du 14 a été diffusé uniquement sur Fox Sports Detroit; or le match diffusé dans l’épisode ne semble pas avoir été diffusé sur cette chaîne.

Tout ça pour dire que le match en question était celui du 13 février 2009.

Et, vous l’avez deviné. Jeff Petry jouait pour les Spartans et était sur la glace lors de ce match.

Ce qui veut dire que l’assistant capitaine du Canadien existe dans le même univers que vos superhéros préférés.

Fascinant.

Aussi sur Le Sac de chips:

s

s