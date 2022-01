Star Académie repoussé à cause de la COVID: tout ce qu'on sait sur les candidats atteints

Le premier variété de l’édition 2022 de Star Académie qui devait avoir lieu dimanche a été reporté à la semaine prochaine alors que quatre participants ont testé positifs à la Covid-19.

• À lire aussi: Le premier variété de Star Académie reporté à cause de cas de COVID-19

• À lire aussi: Au moins 2 participants à Big Brother Célébrités ont testé positif à la COVID

Pour faire le point sur la situation, le gagnant de l’an dernier, William Cloutier, s’est joint à Lara Fabian et les futurs académiciens dans un live Instagram et voici tout ce qu'on a appris:

1. La participante Audrey est l’une des personnes ayant contracté le virus. Elle rassure tout le monde en disant qu’elle n’a aucun symptôme et qu’elle se sent bien.

Capture d'écran On peut voir Audrey, en bleu, parler de sa situation avec Laurie, William Cloutier et Lara Fabian.

2. En direct de son sous-sol, en utilisant un restant d’isolant de plancher comme arrière-plan, William Cloutier a expliqué qu'il n'y aurait aucune annulation: «Oui, il y a un gros changement à l’horaire. Nous sommes dans une situation où l’on doit s’adapter et ce qui est le plus important c’est de prendre soin des candidats. C’est pourquoi le variété de ce soir est reporté et non annulé, soyez-en rassuré».

3. Tout le monde va bien! L'information a été confirmée par Lara Fabian qui est apparue dans le live, petit verre de vino à la main.

«Il n’y a rien d’annulé. C’est important de le comprendre. Nous sommes dans des circonstances extraordinaires et nous devons prioriser la sécurité de tout le monde et surtout de mes petits cœurs», dit-elle.

4. La candidate Olivia semblait être rassurée du report du premier show. Elle n’a pas contracté la Covid, mais bien un rhume qui l’empêche de chanter. La semaine de repos ne lui fera donc pas de tort.

Capture d'écran Olivia, à gauche, devra se remettre de son rhume avant le variété de dimanche.

5. Les candidats ont appris en pleine nuit que le spectacle était reporté. «Ç’a été un choc de se faire réveiller pour se faire dire qu’on ne chantera pas finalement. En même temps, si on peut être tous ensemble dimanche prochain, pourquoi pas», a confié la candidate Laurie.

6. Lara continue de donner des cours en visioconférence lors de séances privées avec les participants.

7. William Cloutier reviendra chaque soir cette semaine à 18h sur le compte Instagram de l'émission pour présenter les autres académiciens.

La vidéo complète de ce premier live est ici:

Si tout se passe bien, on s'enligne donc pour le premier variétés de Star Académie 2022 dimanche prochain.

À voir sur le Sac de Chips, nos entrevues chantées avec la cohorte 2021:

s

s