Sarahmée réagit au décès de son frère Karim Ouellet

«Un fils, un frère, un ami et un musicien exceptionnel»: la chanteuse Sarahmée a réagi mardi matin au décès de son frère Karim Ouellet.

• À lire aussi: Vague d’hommages sur les réseaux sociaux à la suite de la mort de Karim Ouellet

«C’est avec une profonde tristesse que nous, la famille, vous annonçons le décès de notre cher Karim; un fils, un frère, un ami et un musicien exceptionnel. Karim aura laissé sa marque dans nos cœurs pour toujours et nous continuerons de célébrer sa vie, son talent et son héritage», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Elle demande aux médias et aux journalistes de «respecter l’intimité de la famille et de Karim dans ces moments difficiles».

Sarahmée a aussi tenu à remercier les gens pour cette vague d'amour pour Karim et sa musique. «Et merci pour ce torrent d’amour pour Karim, à ceux qui ont été touchés par ses mots et ses mélodies, continuons de faire résonner sa musique.»